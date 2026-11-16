Dự án phim mới của Go Kyung Pyo đối mặt nguy cơ hoãn chiếu sau bê bối lái xe khi say rượu

Phim mới của Go Kyung Pyo đứng trước nguy cơ hoãn chiếu

Mới đây, đại diện đơn vị phát hành Showbox cho biết đang tiến hành thảo luận nội bộ về phương án phát hành bộ phim sau sự việc liên quan đến Go Kyung Pyo.

Bộ phim “Tiệm Bánh Kỳ Lạ Của Paulette” hoàn tất ghi hình từ tháng 5/2026, dự kiến phát hành trong năm 2027 (Ảnh: Focuspic Instagram)

Tiệm bánh kỳ lạ của Paulette có sự tham gia của hai diễn viên chính Go Kyung Pyo và Ra Mi Ran. Tác phẩm từng được giới thiệu với tên gọi “Tiệm bánh gạo nguyên bản” trước khi đổi tên. Quá trình ghi hình hoàn tất vào tháng 5/2026 và hiện bộ phim đang trong giai đoạn hậu kỳ, hướng đến mục tiêu ra mắt vào năm 2027.

Diễn viên Go Kyung Pyo vướng bê bối lái xe khi say rượu, ảnh hưởng đến nhiều dự án nghệ thuật (Ảnh: Dispatch)

Đây cũng là tác phẩm điện ảnh dài đầu tay của đạo diễn Kim Kyung Yoon. Tuy nhiên, bê bối của diễn viên chính đang khiến kế hoạch phát hành bộ phim đứng trước nhiều bất định. Nhà phát hành được cho là đang cân nhắc các phương án xử lý phù hợp.

Hàng loạt chương trình có Go Kyung Pyo tham gia bị ảnh hưởng

Trước đó, Go Kyung Pyo từng lái xe trong tình trạng say xỉn tại khu vực Donggyo-dong, quận Mapo, Seoul và va chạm với một xe vệ sinh môi trường. Kết quả kiểm tra cho thấy nồng độ cồn trong máu của nam diễn viên ở mức đủ để bị thu hồi giấy phép lái xe.

Go Kyung Pyo đã công khai xin lỗi và cho biết sẽ tạm dừng toàn bộ hoạt động nghệ thuật (Ảnh: tvN)

Một ngày sau vụ việc, Go Kyung Pyo trực tiếp lên tiếng xin lỗi. Nam diễn viên bày tỏ sự hối lỗi đối với những người đang làm việc vào thời điểm xảy ra tai nạn và bị ảnh hưởng bởi hành vi lái xe của mình.

Sự việc cũng kéo theo những điều chỉnh đối với các chương trình truyền hình có sự góp mặt của nam diễn viên. Go Kyung Pyo đã bị cắt khỏi một số phân đoạn trong chương trình Hangout with Yoo của đài MBC và The Sixth Sense: B-Side của tvN.

Go Kyung Pyo bị cắt sóng khỏi chương trình Hangout with Yoo (Ảnh: K-Crush Fanpage)

Trong khi đó, ê-kíp hai chương trình sắp lên sóng gồm Bogum Magic 2, dự kiến phát sóng ngày 29/11, và The Great Escape: Urban Legends, dự kiến ra mắt trên nền tảng TVING ngày 2/12, cũng đang cân nhắc phương án biên tập.

Trong lời xin lỗi, Go Kyung Pyo gửi lời đến các nhà sản xuất, nhân viên và đồng nghiệp đã cùng thực hiện những chương trình này, đồng thời thừa nhận hành động của mình khiến ê-kíp phải đối mặt với việc chỉnh sửa nội dung ngoài kế hoạch.

Bê bối của Go Kyung Pyo khiến các ê-kíp sản xuất phải cân nhắc phương án biên tập những chương trình có sự tham gia của nam diễn viên (Ảnh: X)

Nam diễn viên cho biết sẽ hợp tác đầy đủ với cơ quan cảnh sát trong quá trình điều tra và tạm dừng toàn bộ hoạt động dự kiến. Anh cũng khẳng định sẽ không quên cảm giác xấu hổ trước sai lầm của bản thân.

Hiện Showbox chưa đưa ra quyết định cuối cùng về lịch phát hành Tiệm bánh kỳ lạ của Paulette.

Nguồn tin: Dispatch