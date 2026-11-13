CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Văn hóa - Giải trí

Cơ quan Hàn Quốc lên tiếng về tranh cãi lịch sử trong phim của Byun Woo Seok

HOÀNG HẠNH, HOÀNG ANH
Theo dõi HTV trên Google News

Bộ phim "Phu nhân Đại quân thế kỷ 21" của đài MBC không phải chịu chế tài pháp lý sau loạt tranh cãi về tính chính xác lịch sử. Tuy nhiên, tác phẩm vẫn nhận ý kiến góp ý từ cơ quan quản lý truyền thông Hàn Quốc do những thiếu sót trong quá trình kiểm chứng trang phục, đạo cụ và nghi thức cung đình.

Trang phục và nghi thức cung đình của Byun Woo Seok gây tranh cãi

Ngày 13/11, Ủy ban Tiêu chuẩn Truyền thông đã hoàn tất xem xét nội dung liên quan đến bộ phim Phu nhân Đại quân thế kỷ 21 do Byun Woo Seok thủ vai. Hội đồng thống nhất đưa ra mức xử lý hành chính, thay vì áp dụng các hình thức chế tài pháp lý.

Cơ quan Hàn Quốc lên tiếng về tranh cãi lịch sử trong phim của Byun Woo Seok - Ảnh 1.

"Phu nhân Đại quân thế kỷ 21" gây chú ý với câu chuyện tình cảm đặt trong bối cảnh quân chủ giả tưởng (Ảnh: Dispatch)

Theo quy định của Luật Phát thanh Hàn Quốc, đây là biện pháp được áp dụng đối với những trường hợp có mức độ vi phạm quy định phát sóng không nghiêm trọng. Quyết định này cũng không ảnh hưởng đến quá trình đánh giá gia hạn giấy phép hoạt động của đài truyền hình.

Cơ quan Hàn Quốc lên tiếng về tranh cãi lịch sử trong phim của Byun Woo Seok - Ảnh 2.

Tác phẩm vướng tranh cãi liên quan đến trang phục và nghi thức cung đình được thể hiện trên màn ảnh (Ảnh: Dispatch)

Một trong các phân cảnh bị xem xét có cảnh nhân vật Đại quân Lee An đội mũ miện Guryumyeonryugwan trong lễ đăng cơ, cùng nghi thức các quan thần đồng thanh hô vang "Thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế" đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.

Bên cạnh đó, một số chi tiết về trang phục và nghi lễ cũng bị đặt dấu hỏi. Nhân vật Lee An được xác định là con trai trưởng hợp pháp nhưng lại mặc trang phục có huy hiệu ngực Baektaek vốn dành cho con thứ. 

Cơ quan Hàn Quốc lên tiếng về tranh cãi lịch sử trong phim của Byun Woo Seok - Ảnh 3.

IU đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim truyền hình của đài MBC (Ảnh: MBC)

Phân cảnh Thái hậu quỳ gối trước nhân vật này cũng gây tranh luận về tính phù hợp với lễ nghi cung đình. Hội đồng nhận định ê-kíp sản xuất chưa thực hiện đầy đủ quy trình kiểm chứng lịch sử, đặc biệt là việc tham vấn chuyên gia trước khi đưa các chi tiết lên màn ảnh. 

Cơ quan Hàn Quốc lên tiếng về tranh cãi lịch sử trong phim của Byun Woo Seok - Ảnh 4.

Byun Woo Seok đảm nhận vai Đại quân Lee An trong phim truyền hình "Phu nhân Đại quân thế kỷ 21" (Ảnh: MBC)

Tuy nhiên, cơ quan này cũng cân nhắc quyền tự do sáng tạo và đặc trưng của thể loại phim lịch sử giả tưởng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Ê-kíp phim của Byun Woo Seok từng lên tiếng xin lỗi sau những tranh luận

Trước đó, nhà sản xuất Phu nhân Đại quân thế kỷ 21 đã công khai xin lỗi về những thiếu sót trong quá trình xây dựng bối cảnh và thế giới quan của tác phẩm. Ê-kíp giải thích bộ phim thuộc thể loại lãng mạn kết hợp lịch sử giả tưởng, song thừa nhận chưa dành đủ sự thận trọng trong việc kiểm tra các yếu tố lịch sử.

Cơ quan Hàn Quốc lên tiếng về tranh cãi lịch sử trong phim của Byun Woo Seok - Ảnh 5.

Đạo diễn phim từng trực tiếp lên tiếng xin lỗi cho sai sót của mình, cũng như ekip (Ảnh: MBC)

Quyết định lần này khép lại quá trình xem xét của cơ quan quản lý đối với những tranh cãi liên quan đến bộ phim. Dù không phải chịu chế tài pháp lý, vụ việc tiếp tục đặt ra vấn đề về trách nhiệm kiểm chứng tư liệu lịch sử của các nhà sản xuất khi khai thác bối cảnh và nghi lễ cung đình trong phim truyền hình.

Nguồn tin: Dispatch

Tin liên quan

IU sẽ phát hành đĩa đơn kỹ thuật số mới vào tuần tới

IU sẽ phát hành đĩa đơn kỹ thuật số mới vào tuần tới

(HTV) - Nữ ca sĩ IU sẽ chính thức trở lại đường đua âm nhạc vào tuần tới với một đĩa đơn kỹ thuật số mới, đánh dấu sản phẩm âm nhạc đầu tiên sau một năm tạm hoãn các hoạt động vì lý do sức khỏe.

IU tạm dừng hoạt động

IU tạm dừng hoạt động

IU thông báo hủy concert tại Hàn Quốc và lùi lịch phát hành album mới vì vấn đề sức khỏe.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Anh: Trung tâm mua sắm Harrods chính thức bước vào mùa lễ hội

Thế giới 19:44 12/11/2026

(HTV) - Trung tâm thương mại cao cấp Harrods tại thủ đô Luân Đôn, nước Anh đã chính thức lên đèn cho mùa lễ hội! Lấy cảm hứng từ bầu trời đêm, các ô cửa sổ trưng bày được biến thành các không gian nghệ thuật thu nhỏ,... thu hút người dân và du khách tìm đến.

Microsoft gặp sự cố kéo dài nhiều giờ, ảnh hưởng hàng loạt dịch vụ trực tuyến

Microsoft gặp sự cố kéo dài nhiều giờ, ảnh hưởng hàng loạt dịch vụ trực tuyến

Công nghệ 07:45 13/11/2026

Ngày 12/11, sự cố kỹ thuật tại Microsoft khiến nhiều dịch vụ của tập đoàn công nghệ này, trong đó có Microsoft 365, Outlook và Teams, bị gián đoạn trong hơn 5 giờ, ảnh hưởng đến hàng nghìn người dùng.

Dự báo thời tiết ngày 13/11/2026 | TP. Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi

Đời sống 18:51 12/11/2026

(HTV) - TP. Hồ Chí Minh và các khu vực Bình Dương, Vũng Tàu có mây, khả năng xuất hiện mưa rào và dông trong chiều và đêm. Một số nơi có thể xảy ra mưa to, kèm nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh.

Thủ tướng trả lời chất vấn về huy động vốn và kiểm soát hiệu quả đầu tư

Thủ tướng trả lời chất vấn về huy động vốn và kiểm soát hiệu quả đầu tư

Chính trị 19:28 12/11/2026

Chiều 12/11, tiếp tục chương trình chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 2, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã trả lời những vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm liên quan đến huy động nguồn lực cho mục tiêu tăng trưởng, kiểm soát ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển các kênh vốn trung và dài hạn...

Xem thêm