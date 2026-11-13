Cơ quan Hàn Quốc lên tiếng về tranh cãi lịch sử trong phim của Byun Woo Seok

Trang phục và nghi thức cung đình của Byun Woo Seok gây tranh cãi

Ngày 13/11, Ủy ban Tiêu chuẩn Truyền thông đã hoàn tất xem xét nội dung liên quan đến bộ phim Phu nhân Đại quân thế kỷ 21 do Byun Woo Seok thủ vai. Hội đồng thống nhất đưa ra mức xử lý hành chính, thay vì áp dụng các hình thức chế tài pháp lý.

"Phu nhân Đại quân thế kỷ 21" gây chú ý với câu chuyện tình cảm đặt trong bối cảnh quân chủ giả tưởng (Ảnh: Dispatch)

Theo quy định của Luật Phát thanh Hàn Quốc, đây là biện pháp được áp dụng đối với những trường hợp có mức độ vi phạm quy định phát sóng không nghiêm trọng. Quyết định này cũng không ảnh hưởng đến quá trình đánh giá gia hạn giấy phép hoạt động của đài truyền hình.

Tác phẩm vướng tranh cãi liên quan đến trang phục và nghi thức cung đình được thể hiện trên màn ảnh (Ảnh: Dispatch)

Một trong các phân cảnh bị xem xét có cảnh nhân vật Đại quân Lee An đội mũ miện Guryumyeonryugwan trong lễ đăng cơ, cùng nghi thức các quan thần đồng thanh hô vang "Thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế" đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.

Bên cạnh đó, một số chi tiết về trang phục và nghi lễ cũng bị đặt dấu hỏi. Nhân vật Lee An được xác định là con trai trưởng hợp pháp nhưng lại mặc trang phục có huy hiệu ngực Baektaek vốn dành cho con thứ.

IU đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim truyền hình của đài MBC (Ảnh: MBC)



Phân cảnh Thái hậu quỳ gối trước nhân vật này cũng gây tranh luận về tính phù hợp với lễ nghi cung đình. Hội đồng nhận định ê-kíp sản xuất chưa thực hiện đầy đủ quy trình kiểm chứng lịch sử, đặc biệt là việc tham vấn chuyên gia trước khi đưa các chi tiết lên màn ảnh.

Byun Woo Seok đảm nhận vai Đại quân Lee An trong phim truyền hình "Phu nhân Đại quân thế kỷ 21" (Ảnh: MBC)

Tuy nhiên, cơ quan này cũng cân nhắc quyền tự do sáng tạo và đặc trưng của thể loại phim lịch sử giả tưởng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Ê-kíp phim của Byun Woo Seok từng lên tiếng xin lỗi sau những tranh luận

Trước đó, nhà sản xuất Phu nhân Đại quân thế kỷ 21 đã công khai xin lỗi về những thiếu sót trong quá trình xây dựng bối cảnh và thế giới quan của tác phẩm. Ê-kíp giải thích bộ phim thuộc thể loại lãng mạn kết hợp lịch sử giả tưởng, song thừa nhận chưa dành đủ sự thận trọng trong việc kiểm tra các yếu tố lịch sử.

Đạo diễn phim từng trực tiếp lên tiếng xin lỗi cho sai sót của mình, cũng như ekip (Ảnh: MBC)

Quyết định lần này khép lại quá trình xem xét của cơ quan quản lý đối với những tranh cãi liên quan đến bộ phim. Dù không phải chịu chế tài pháp lý, vụ việc tiếp tục đặt ra vấn đề về trách nhiệm kiểm chứng tư liệu lịch sử của các nhà sản xuất khi khai thác bối cảnh và nghi lễ cung đình trong phim truyền hình.

Nguồn tin: Dispatch