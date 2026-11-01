CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Thể thao

Alcaraz đánh bại Medvedev, lần đầu vào chung kết Vienna Open

THÙY DƯƠNG
Theo dõi HTV trên Google News

(HTV) - Carlos Alcaraz đánh bại Daniil Medvedev với tỷ số 6-4, 7-6(2) để lần đầu tiên giành quyền vào chung kết Vienna Open. Chiến thắng giúp tay vợt Tây Ban Nha nối dài chuỗi thắng tại các giải ATP 500 lên 25 trận, đồng thời chấm dứt mạch bảy trận thắng liên tiếp của đối thủ người Nga.

Alcaraz thể hiện bản lĩnh ở loạt tie-break

Trong trận bán kết diễn ra ngày 31/10, Alcaraz tận dụng tốt cơ hội ở những thời điểm quyết định để vượt qua Medvedev sau 96 phút thi đấu. Ở set đầu, tay vợt người Tây Ban Nha gây sức ép lên đối thủ và giành lợi thế khi Medvedev mắc lỗi giao bóng kép, trao cho anh cơ hội kết thúc set đấu với tỷ số 6-4.

Sang set hai, Medvedev thi đấu chắc chắn hơn, hạn chế sai sót và buộc Alcaraz phải bước vào loạt tie-break. Tuy nhiên, tay vợt Tây Ban Nha cho thấy khả năng kiểm soát tình huống tốt với những cú đánh cuối sân uy lực, giành chiến thắng 7-2 trong loạt đấu này để khép lại trận bán kết.

Alcaraz đánh bại Medvedev, lần đầu vào chung kết Vienna Open - Ảnh 1.
Alcaraz đánh bại Medvedev, lần đầu vào chung kết Vienna Open - Ảnh 2.
Alcaraz đánh bại Medvedev, lần đầu vào chung kết Vienna Open - Ảnh 3.

Carlos Alcaraz thi đấu trong trận bán kết Vienna Open với Daniil Medvedev ngày 31/10 (Ảnh: Reuters)

Kết quả mang ý nghĩa đặc biệt với Alcaraz khi anh phục thù thành công trước Medvedev, người từng đánh bại anh ở bán kết Indian Wells hồi tháng 3. Đây cũng là trận thua đầu tiên của tay vợt Nga sau chuỗi bảy chiến thắng liên tiếp.

Alcaraz nâng thành tích vào chung kết ở cấp độ ATP Tour lên 37 lần, trong đó có năm trận chung kết ở mùa giải 2026. Anh cũng tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng tại hệ thống ATP 500, nơi chưa để thua trận nào kể từ thất bại ở chung kết Barcelona năm 2025.

De Minaur tạo bất ngờ, hẹn gặp Alcaraz ở chung kết

Ở trận bán kết còn lại, Alex de Minaur gây bất ngờ khi đánh bại Alexander Zverev với tỷ số 6-4, 1-6, 7-6(4). Tay vợt Australia giành chiến thắng sau ba set căng thẳng, qua đó lần đầu tiên góp mặt ở trận tranh chức vô địch tại Vienna.

De Minaur nâng thành tích thi đấu trong nhà mùa này lên 10 trận toàn thắng và tiến gần hơn đến mục tiêu giành suất tham dự ATP Finals cuối năm. Đây cũng là lần thứ 23 anh vào chung kết ở cấp độ ATP Tour.

Chiến thắng của De Minaur khiến Zverev lỡ cơ hội tranh danh hiệu tại Vienna, dù tay vợt Đức chuẩn bị vươn lên vị trí số một thế giới vào ngày 2/11. Kết quả này cũng chặn đứng chuỗi thắng của Zverev ngay trước thời điểm anh đạt cột mốc quan trọng trong sự nghiệp.

Alcaraz đánh bại Medvedev, lần đầu vào chung kết Vienna Open - Ảnh 4.
Alcaraz đánh bại Medvedev, lần đầu vào chung kết Vienna Open - Ảnh 5.

Daniil Medvedev dừng bước ở bán kết Vienna Open sau thất bại trước Carlos Alcaraz với tỷ số 4-6, 6-7(2) (Ảnh: Reuters)

Trận chung kết Vienna Open sẽ là cuộc so tài giữa Alcaraz và De Minaur vào Chủ nhật, ngày 1/11. Trong khi Alcaraz hướng đến danh hiệu mới để khép lại mùa giải thành công, De Minaur có cơ hội tạo thêm dấu ấn trước một trong những tay vợt hàng đầu thế giới.

Cả Alcaraz và Medvedev đều đã giành quyền tham dự ATP Finals, giải đấu quy tụ những tay vợt nam xuất sắc nhất mùa giải và dự kiến diễn ra trong tháng 11.

Nguồn: Reuters

Tin liên quan

Carlos Alcaraz bất ngờ bị loại sớm ở Thượng Hải Masters

Carlos Alcaraz bất ngờ bị loại sớm ở Thượng Hải Masters

(HTV) - Hạt giống số 2 Carlos Alcaraz dừng bước ngay vòng 3 giải quần vợt Thượng Hải Masters sau thất bại 0-2 trước tay vợt người Bỉ Zizou Bergs. Đây là chiến thắng lớn nhất trong sự nghiệp của Bergs.

Alcaraz thẳng tiến vào vòng 3 Masters Thượng Hải

Alcaraz thẳng tiến vào vòng 3 Masters Thượng Hải

Carlos Alcaraz tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng tại giải quần vợt Masters Thượng Hải khi đánh bại Juan Martin Cerundolo sau hai set, qua đó giành quyền vào vòng 3.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

HTV khởi công tôn tạo Đài tưởng niệm Biệt động Thành đánh Đài Phát thanh Sài Gòn

HTV khởi công tôn tạo Đài tưởng niệm Biệt động Thành đánh Đài Phát thanh Sài Gòn

Xã hội 13:56 31/10/2026

(HTV) - Sáng 31/10, tại Trung tâm Phát thanh HTV-VOH, số 3 Nguyễn Đình Chiểu, phường Sài Gòn, Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh tổ chức lễ khởi công tôn tạo Đài tưởng niệm Biệt động Thành đánh Đài Phát thanh Sài Gòn năm 1968.

Philippines thử nghiệm mô hình chắn sóng bằng tre và vỏ hàu

Thế giới 16:23 31/10/2026

(HTV) - Trước tình trạng triều cường, nước biển dâng và sạt lở đe dọa đời sống, người dân đảo Pamarawan, Philippines, đang tận dụng tre và vỏ hàu bỏ đi để xây dựng hệ thống rào chắn sóng, góp phần bảo vệ bờ biển và phục hồi hệ sinh thái tự nhiên.

TP. Hồ Chí Minh ưu tiên phát triển chăn nuôi xanh | Vươn Khơi - Ngày 31/10/2026

TP. Hồ Chí Minh ưu tiên phát triển chăn nuôi xanh | Vươn Khơi - Ngày 31/10/2026

Thời sự 19:21 31/10/2026

(HTV) - Chương trình Vươn Khơi - Ngày 31/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

Ngày hôm nay Tám Quân cưới rồi! | Tập 14 Running Man 4 - Chạy Ngay Đi

Ngày hôm nay Tám Quân cưới rồi! | Tập 14 Running Man 4 - Chạy Ngay Đi

Show nổi bật 11:06 31/10/2026

(HTV) - Tiếp nối không khí náo nhiệt của ngày đại hỷ, các thành viên Gia tộc R bước vào những thử thách mới để giành lại bộ nữ trang sính lễ cho Tám Quân và cô dâu Lê Khanh. Từ màn đấu trí bằng câu chữ đến cuộc chiến xé bảng tên đầy kịch tính, tập 14 Running Man 4 mang đến nhiều tình huống bất ngờ.

Xem thêm