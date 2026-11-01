Alcaraz đánh bại Medvedev, lần đầu vào chung kết Vienna Open

Alcaraz thể hiện bản lĩnh ở loạt tie-break

Trong trận bán kết diễn ra ngày 31/10, Alcaraz tận dụng tốt cơ hội ở những thời điểm quyết định để vượt qua Medvedev sau 96 phút thi đấu. Ở set đầu, tay vợt người Tây Ban Nha gây sức ép lên đối thủ và giành lợi thế khi Medvedev mắc lỗi giao bóng kép, trao cho anh cơ hội kết thúc set đấu với tỷ số 6-4.

Sang set hai, Medvedev thi đấu chắc chắn hơn, hạn chế sai sót và buộc Alcaraz phải bước vào loạt tie-break. Tuy nhiên, tay vợt Tây Ban Nha cho thấy khả năng kiểm soát tình huống tốt với những cú đánh cuối sân uy lực, giành chiến thắng 7-2 trong loạt đấu này để khép lại trận bán kết.

Carlos Alcaraz thi đấu trong trận bán kết Vienna Open với Daniil Medvedev ngày 31/10 (Ảnh: Reuters)

Kết quả mang ý nghĩa đặc biệt với Alcaraz khi anh phục thù thành công trước Medvedev, người từng đánh bại anh ở bán kết Indian Wells hồi tháng 3. Đây cũng là trận thua đầu tiên của tay vợt Nga sau chuỗi bảy chiến thắng liên tiếp.

Alcaraz nâng thành tích vào chung kết ở cấp độ ATP Tour lên 37 lần, trong đó có năm trận chung kết ở mùa giải 2026. Anh cũng tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng tại hệ thống ATP 500, nơi chưa để thua trận nào kể từ thất bại ở chung kết Barcelona năm 2025.

De Minaur tạo bất ngờ, hẹn gặp Alcaraz ở chung kết

Ở trận bán kết còn lại, Alex de Minaur gây bất ngờ khi đánh bại Alexander Zverev với tỷ số 6-4, 1-6, 7-6(4). Tay vợt Australia giành chiến thắng sau ba set căng thẳng, qua đó lần đầu tiên góp mặt ở trận tranh chức vô địch tại Vienna.

De Minaur nâng thành tích thi đấu trong nhà mùa này lên 10 trận toàn thắng và tiến gần hơn đến mục tiêu giành suất tham dự ATP Finals cuối năm. Đây cũng là lần thứ 23 anh vào chung kết ở cấp độ ATP Tour.

Chiến thắng của De Minaur khiến Zverev lỡ cơ hội tranh danh hiệu tại Vienna, dù tay vợt Đức chuẩn bị vươn lên vị trí số một thế giới vào ngày 2/11. Kết quả này cũng chặn đứng chuỗi thắng của Zverev ngay trước thời điểm anh đạt cột mốc quan trọng trong sự nghiệp.

Daniil Medvedev dừng bước ở bán kết Vienna Open sau thất bại trước Carlos Alcaraz với tỷ số 4-6, 6-7(2) (Ảnh: Reuters)

Trận chung kết Vienna Open sẽ là cuộc so tài giữa Alcaraz và De Minaur vào Chủ nhật, ngày 1/11. Trong khi Alcaraz hướng đến danh hiệu mới để khép lại mùa giải thành công, De Minaur có cơ hội tạo thêm dấu ấn trước một trong những tay vợt hàng đầu thế giới.

Cả Alcaraz và Medvedev đều đã giành quyền tham dự ATP Finals, giải đấu quy tụ những tay vợt nam xuất sắc nhất mùa giải và dự kiến diễn ra trong tháng 11.

Nguồn: Reuters