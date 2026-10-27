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Thể thao

Medvedev lần đầu bảo vệ thành công danh hiệu Almaty Mở rộng

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Daniil Medvedev vô địch Almaty Mở rộng tại Kazakhstan, giành danh hiệu ATP Tour thứ tư trong năm và lần đầu bảo vệ thành công một chức vô địch trong sự nghiệp.

Medvedev lần đầu bảo vệ thành công danh hiệu Almaty Mở rộng- Ảnh 1.

Medvedev lần đầu bảo vệ thành công danh hiệu Almaty Mở rộng (Ảnh: ATP Tour)

Daniil Medvedev đang có những bước tiến mạnh mẽ trên hành trình hướng đến ATP Finals, giải đấu khép lại mùa giải. Tay vợt người Nga vừa đăng quang Almaty Mở rộng tại Kazakhstan.

Với tư cách hạt giống số 1, Medvedev trải qua một tuần thi đấu ổn định. Anh lần lượt vượt qua Alexander Bublik, Terence Atmane và Sho Shimabukuro, trước khi đối đầu Nikoloz Basilashvili của Gruzia trong trận chung kết.

Medvedev để thua ở ván đầu tiên sau loạt tie-break. Tuy nhiên, anh nhanh chóng lấy lại thế trận và thắng liền hai ván tiếp theo với các tỉ số 6-1 và 6-3.

Chức vô địch giúp Medvedev lần thứ hai đăng quang tại Kazakhstan trong hai năm liên tiếp. Đây cũng là danh hiệu ATP Tour thứ 25 trong sự nghiệp của tay vợt người Nga.

Thành tích này giúp Medvedev giữ vững vị trí thứ năm trên bảng xếp hạng Đường đến Turin năm nay. Với bốn danh hiệu trong mùa giải, anh chỉ xếp sau Jannik Sinner, người đã giành sáu chức vô địch.

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