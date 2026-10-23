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Xã hội

Ngôi nhà xanh - Lan tỏa lối sống xanh ở Côn Đảo

THANH TÙNG, CÔNG HÒA, HOÀNG HIỂN
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(HTV) - Mô hình “Ngôi nhà xanh” do Hội Liên hiệp Phụ nữ Đặc khu Côn Đảo phát động đã biến phế liệu thành nguồn lực hỗ trợ phụ nữ, trẻ em khó khăn. Qua đó, mô hình góp phần lan tỏa thói quen phân loại rác và bảo vệ môi trường biển đảo.

Giữ gìn môi trường Côn Đảo không chỉ bắt đầu từ những chủ trương hay chương trình hành động lớn, mà còn xuất phát từ những việc làm giản dị trong mỗi gia đình. Mô hình "Ngôi nhà xanh" do Hội Liên hiệp Phụ nữ Đặc khu Côn Đảo phát động đã và đang kết nối nhiều gia đình cùng chung tay hành động vì môi trường.

Theo chị Hà Ngọc Thùy, Đặc khu Côn Đảo, TP. Hồ Chí Minh để biến việc làm xanh thành thói quen thường ngày, đằng sau hoạt động thu gom ấy là sự kiên trì của các chi hội phụ nữ. Không chỉ tiếp nhận phế liệu do người dân tự mang đến, các chị em còn chủ động thu gom tại khu dân cư, vận động các hộ kinh doanh và kết hợp hoạt động làm sạch môi trường vào mỗi sáng thứ Bảy hằng tuần. Sau gần 4 năm triển khai, mô hình Ngôi nhà xanh đã thu về gần 80 triệu đồng từ tiền bán phế liệu, qua đó hỗ trợ hơn 200 lượt hội viên phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Ngôi nhà xanh - lan tỏa lối sống xanh ở Côn Đảo - Ảnh 1.
Ngôi nhà xanh - lan tỏa lối sống xanh ở Côn Đảo - Ảnh 2.

Những Ngôi nhà xanh đặt tại vị trí thuận tiện trong khu dân cư Côn Đảo là điểm thu gom phế liệu tái chế từ người dân, cơ sở kinh doanh và du khách

Chị Phạm Thị Năm - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ KDC số 5, Đặc khu Côn Đảo, TP. Hồ Chí Minh cho biết thêm từ Ngôi nhà xanh, những hoạt động khuyến khích sống xanh tiếp tục được mở rộng bằng hình thức đổi rác lấy quà. Mỗi món quà tuy không lớn về vật chất nhưng góp phần khuyến khích thói quen phân loại rác, giảm thiểu chất thải và ưu tiên sử dụng những vật dụng có thể tái sử dụng.

Đánh giá về ý nghĩa của mô hình, chị Nguyễn Thị Thu Thảo - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Đặc khu Côn Đảo, TP. Hồ Chí Minh khẳng định từ phân loại rác trong từng gia đình đến các hoạt động chung tay vì cộng đồng, mô hình Ngôi nhà xanh đang góp phần biến phế liệu thành nguồn lực, biến những hành động nhỏ thành giá trị thiết thực. Một Côn Đảo xanh không chỉ được gìn giữ bằng vẻ đẹp vốn có của biển trời, mà còn được vun đắp mỗi ngày từ chính ý thức và hành động của những con người gắn bó nơi đây.

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