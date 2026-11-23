Ngày 22/11, ứng viên Chuck Hubbard thắng ứng viên đảng Cộng hòa Virginia Foxx tại bang North Carolina, góp phần đưa đảng Dân chủ giành được đa số ghế lớn nhất tại Hạ viện Mỹ trong hơn 30 năm qua.

Ở nhiệm kỳ trước, đảng Dân chủ chỉ giữ 214 ghế tại Hạ viện, nhưng ở nhiệm kỳ này, họ giành được thêm 44 ghế, nâng tổng số lên ít nhất 258 ghế. Con số này cao hơn 4 ghế so với 40 ghế mà đảng này giành được trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đầu tiên dưới thời Tổng thống Donald Trump năm 2018.

Đảng Dân chủ giành thế đa số lớn nhất ở Hạ viện Mỹ kể từ năm 1992 (Nguồn: CBS News)

Với chiến thắng này, 235 Nghị sĩ Dân chủ trong Hạ viện gồm 435 thành viên khiến chính quyền đảng Cộng hòa của ông Trump sẽ phải cân nhắc nhiều hơn trước khi đưa các dự luật ra thảo luận tại hai cơ quan lập pháp cao nhất ở Mỹ, vì đảng Dân chủ cũng kiểm soát Thượng viện.

Các nghị sĩ Dân chủ đang chuẩn bị chương trình nghị sự 100 ngày, trong đó ưu tiên các chính sách giải quyết tình trạng chi phí sinh hoạt cao, đồng thời đối đầu với Tổng thống Trump và chính phủ thông qua chương trình giám sát quy mô lớn thời gian còn lại trong nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông Trump.

Hiện vẫn còn 4 cuộc đua vào Hạ viện chưa có kết quả cuối cùng, một ở mỗi bang Minnesota và Tennessee, và hai kết quả kiểm phiếu tại bang Louisiana.



