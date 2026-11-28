Trực tiếp lặn biển, nuôi cấy 12 loài san hô cứng

Trong khuôn khổ chương trình phát động tuyên truyền biển đảo, nuôi cấy phục hồi rạn san hô dưới biển và triển lãm tranh, mô hình tái chế năm 2026, các đại sứ đã trực tiếp tham gia lặn biển ở độ sâu từ 4m đến 12m để cố định 12 loài san hô cứng tại vùng biển Bãi Giông (Hòn Bảy Cạnh) và Bãi Cát Lớn (Hòn Cau).

Chương trình do Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo và UBND Đặc khu Côn Đảo tổ chức. Điểm nhấn của sự kiện là việc kết hợp hoạt động tuyên truyền trên bờ với những hành động thực tiễn dưới biển, hướng đến mục tiêu phục hồi hệ sinh thái biển và lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường bền vững.

Đại sứ chương trình cùng lực lượng hỗ trợ lặn biển cố định 12 loài san hô cứng lên giá thể ở độ sâu 4m - 12m tại Côn Đảo

Tại khu bảo tồn san hô Côn Đảo, các hoa hậu, á hậu và người mẫu được trang bị thiết bị lặn chuyên dụng, thực hiện các thao tác theo quy trình kỹ thuật dưới sự hướng dẫn trực tiếp của chuyên gia Vườn Quốc gia Côn Đảo. Các đại sứ tự tay cố định những nhánh san hô giống lên nền đáy tự nhiên và các giá thể nhân tạo.

Hoạt động không chỉ mang đến trải nghiệm thực tế cho những người tham gia mà còn góp phần đưa thông điệp bảo vệ đại dương đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ thông qua sức ảnh hưởng của các gương mặt trong lĩnh vực sắc đẹp và thời trang.

Lan tỏa thông điệp bảo vệ đại dương từ những hành động thiết thực

Chương trình có sự tham gia của nhiều gương mặt nổi bật trong làng nhan sắc và thời trang Việt Nam. Trong đó có Hoa hậu Nguyễn Phương Khánh (Hoa hậu Trái Đất 2018), Nguyễn Thanh Thảo (Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025), Đoàn Hồng Trang (Hoa hậu Toàn cầu), Trần Thị Kim Nguyên (Hoa hậu Châu Á).

Các đại diện khác gồm Đặng Thanh Ngân (Á hậu 4 Hoa hậu Siêu quốc gia 2023), Nguyễn Thị Diễm Châu (Á hậu Đại dương), Trần Nguyễn Phương Thanh và Nguyễn Thị Thủy Tiên (Á hậu Du lịch), Nguyễn Đào Tuyên Dương (Người đẹp Thời trang Thế giới), Võ Hồng Đào (Hoa khôi). Đồng hành còn có Nguyễn Vũ Linh (Á vương Quốc tế) và Đoàn Quốc Nguyên Chương (Siêu mẫu).

Các hoa hậu chuẩn bị nhánh san hô giống trong chương trình "Biển xanh Côn Đảo - Giữ gìn cho muôn đời sau"

Chia sẻ về lần đầu trải nghiệm lặn biển cấy trồng san hô với vai trò đại sứ, Đặng Thanh Ngân cho biết ban đầu cô khá hồi hộp vì không phải là người bơi giỏi. Tuy nhiên, nhờ sự hướng dẫn của các chuyên gia Vườn Quốc gia Côn Đảo và quy trình bảo hộ, cô đã tự tin lặn xuống đáy biển, hoàn thành việc cố định các nhánh san hô giống.

Theo Á hậu Đặng Thanh Ngân, khoảnh khắc trực tiếp đặt những mầm san hô vào giá thể giữa làn nước trong xanh là trải nghiệm ý nghĩa, đồng thời thôi thúc cô tiếp tục lan tỏa thông điệp sống xanh đến cộng đồng.

Thông qua chương trình, hoạt động phục hồi rạn san hô được kết nối với công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo tồn tài nguyên biển. Sự tham gia trực tiếp của các hoa hậu, nam vương và người mẫu cũng góp phần truyền cảm hứng để cộng đồng cùng chung tay gìn giữ hệ sinh thái biển Côn Đảo cho các thế hệ mai sau.