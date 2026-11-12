Đắk Lắk: Mưa lũ gây ngập nhiều khu dân cư, sạt lở trên cao tốc Bắc-Nam

Từ đêm 11/11 đến rạng sáng 12/11, tại một số khu vực thuộc địa bàn phía Đông tỉnh Đắk Lắk tiếp tục diễn ra mưa lớn.

Nước sông Kỳ Lộ dâng cao gây ngập đường tại xã Tuy An Đông

Mực nước trên các sông Kỳ Lộ, sông Ba dâng cao khiến cho nhiều tuyến đường, nhà cửa của người dân vùng hạ du, trũng thấp ngập nặng; một số công trình đang xây dựng và tuyến cao tốc cũng bị ảnh hưởng.

Theo báo cáo nhanh của Khu Quản lý đường bộ III, khoảng 5 giờ sáng 12/11, trên tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn Chí Thạnh-Vân Phong tại Km1287+750 đến Km1287+850 (khu vực xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk) đã xảy ra sạt lở taluy dương, đất đá tràn xuống mặt đường, lượng đất sạt lở dày từ 0,3-1,3m. Trong số đó, làn đường số 1 bị đất phủ dày khoảng 30cm, khiến ô tô con không thể lưu thông.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, đơn vị quản lý, bảo dưỡng đường bộ phối hợp lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, hướng dẫn phương tiện lưu thông theo hướng Bắc-Nam ra Quốc lộ 1 tại Km1278+177. Đồng thời, máy móc, thiết bị được huy động đến hiện trường để thu dọn đất đá, khắc phục sạt lở.

Theo báo cáo của Khu Quản lý đường bộ III, đến thời điểm cập nhật, làn đường số 1 theo hướng Bắc-Nam đã được thông xe.

Theo thông tin ban đầu từ Ban Quản lý Dự án 7 (Bộ Xây dựng), Chủ đầu tư Dự án cao tốc Bắc-Nam đoạn Chí Thạnh-Vân Phong, vị trí sạt lở thuộc khu vực đang thi công khắc phục sạt trượt do đợt mưa lũ cuối năm 2025 gây ra. Hiện, đơn vị vận hành cao tốc đang bố trí lực lượng, khẩn trương dọn dẹp đất đá sạt lở tại hiện trường, nỗ lực hỗ trợ phương tiện lưu thông.

Khi nhận tại khu vực đang thi công Dự án khắc phục, sửa chữa đập Tam Giang trên sông Kỳ Lộ (giáp ranh giữa xã Tuy An Bắc và Tuy An Đông), nước sông dâng cao trong đêm gây ngập tuyến đường trục chính chạy dọc bờ sông.

Cơ quan chức năng đã tiến hành rào chắn, giăng dây cảnh báo người và phương tiện qua lại. Nhiều thiết bị, vật tư tại dự án này vẫn còn nằm ngổn ngang tại công trình, bị nước lũ nhấn chìm. Nhiều đoạn đập đang xây dựng dang dở cũng bị xói lở.

Dự án khắc phục, sửa chữa đập Tam Giang có tổng mức đầu tư 132 tỷ đồng, thực hiện xây dựng đập dâng dài hơn 250m và các hạng mục liên quan thay cho con đập bị hư hỏng do đợt mưa lũ cuối năm 2025.

Vì nhiều nguyên nhân khác nhau, công trình bị chậm tiến độ, đến nay mới giải ngân được khoảng 45 tỷ đồng khối lượng xây lắp.

Chủ đầu tư dự án này là Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng phía Đông tỉnh Đắk Lắk hiện vẫn chưa có thông tin thiệt hại tại công trình do mưa lũ gây ra.

Tại các xã Đồng Xuân, Xuân Phước, Tuy An Bắc, Tuy An Đông, tình hình nước sông Cô, sông Kỳ Lộ dâng cao trong đêm 11/11 và rạng sáng 12/11 cũng gây ngập úng nhiều căn nhà của người dân và chia cắt một số tuyến đường trục chính.

Tại các xã Hòa Mỹ, Hòa Thịnh, Hòa Xuân, mưa lớn cùng nước sông dâng cao đã khiến nhiều căn nhà của người dân ngập sâu từ 0,5-1m. Người dân phải khẩn trương kê dọn đồ đạc lên cao.

Theo ông Nguyễn Ngọc Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Phước, trong đêm 11/11, lãnh đạo xã cùng các lực lượng đã đi kiểm tra tình hình nước dâng, nguy cơ ngập lụt trên địa bàn; đồng thời nắm bắt những khó khăn, tình hình sinh hoạt của người dân để kịp thời có phương án hỗ trợ và trao tặng một số nhu yếu phẩm cho người dân. Địa phương cũng tuyên truyền người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động di chuyển đến nơi an toàn; tuyệt đối không đi qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết.

Lực lượng tại các địa phương cũng đã bố trí cán bộ, chiến sỹ tuần tra tại các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở và ngập lụt trên địa bàn; đồng thời triển khai phương án “4 tại chỗ” nhằm bảo đảm an toàn về tính mạng và tài sản cho người dân. Hiện chưa ghi nhận về thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Nguồn: Báo VietnamPlus



