Hơn 110 tấn hàng hóa đến với đồng bào vùng cao tại phiên chợ

Mới đây, tại Chợ tình Khâu Vai, xã Khâu Vai, tỉnh Tuyên Quang, phiên chợ “Hạnh Thương” 0 đồng được tổ chức dành cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Từ sáng sớm, bà con hai xã Sơn Vĩ và Khâu Vai đã đến nhận quà, tham gia các hoạt động và được chăm sóc sức khỏe miễn phí.

Phiên chợ “Hạnh Thương” 0 đồng mang nhiều mặt hàng thiết yếu đến phục vụ người dân có hoàn cảnh khó khăn tại hai xã Sơn Vĩ và Khâu Vai

Hơn 2.800 hộ dân, với khoảng 7.000 người tham dự, được tiếp cận các gian hàng gồm quần áo, chăn nệm, giày dép, hóa mỹ phẩm, lương thực, thực phẩm, nông cụ, con giống, xe đạp và vật liệu xây dựng. Đặc biệt, chương trình còn mang đến trái cây miền Tây và cá khô - những món quà gần gũi với người dân miền Nam nhưng không dễ tìm thấy ở vùng cao.

Các gian hàng tại phiên chợ bày bán miễn phí nhiều mặt hàng thiết yếu, từ quần áo, chăn nệm, nông cụ đến trái cây miền Tây và đặc sản khô

Tổng lượng hàng hóa được vận chuyển đến địa phương vượt 110 tấn, với tổng kinh phí tổ chức khoảng 26 tỷ đồng. Bà con còn được phục vụ khoảng 7.000 suất ăn sáng, giao lưu văn nghệ và tham gia những trò chơi dân gian như kéo co, đẩy gậy.

Đây là lần đầu tiên địa phương đón hai xe tải loại 45 tấn vận chuyển hàng hóa từ miền Nam lên phục vụ người dân. Chuyến hàng đặc biệt thể hiện nỗ lực của đoàn thiện nguyện Hạnh Thương trong việc đưa những nhu yếu phẩm thiết thực đến với đồng bào các dân tộc còn khó khăn, nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ông Ngô Mạnh Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Khâu Vai

Bệnh viện dã chiến khám bệnh, phát thuốc miễn phí

Một hoạt động ý nghĩa của phiên chợ là khu khám bệnh, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí do đoàn thầy thuốc TP. Hồ Chí Minh phối hợp với các bệnh viện ở khu vực phía Nam thực hiện. Đoàn còn thiết lập một bệnh viện dã chiến, trang bị máy siêu âm cùng nhiều loại thuốc để phục vụ người dân.

Các y, bác sĩ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam tổ chức khám bệnh, siêu âm, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho người dân vùng cao

Quy trình khám bệnh được tổ chức bài bản, giúp bà con được thăm khám và tư vấn sức khỏe ngay tại địa phương. Bên cạnh hoạt động chăm sóc y tế, đoàn thiện nguyện còn xây tặng địa phương 10 nhà vệ sinh đạt chuẩn, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt cho người dân.

Đoàn thiện nguyện không chỉ tổ chức khám bệnh miễn phí, mà còn hỗ trợ xây dựng 10 nhà vệ sinh đạt chuẩn cho người dân địa phương

Để tổ chức phiên chợ, nhóm thiện nguyện cùng chính quyền địa phương đã chuẩn bị trong khoảng ba tháng. Cán bộ xã và mặt trận đến từng thôn khảo sát, tìm hiểu nhu cầu thực tế của các hộ dân, sau đó tổng hợp danh sách và phát phiếu nhận quà. Mỗi màu phiếu tương ứng với những nhóm hàng hóa khác nhau, giúp việc trao tặng diễn ra phù hợp và có tổ chức.

Cán bộ địa phương khảo sát nhu cầu, phát phiếu nhận quà cho các hộ dân, góp phần bảo đảm việc trao tặng tại phiên chợ diễn ra chu đáo và phù hợp

Kết nối yêu thương tại phiên chợ tình Khâu Vai

Chợ tình Khâu Vai, còn gọi là Chợ phong lưu Khâu Vai, vốn là điểm hẹn văn hóa quen thuộc của đồng bào các dân tộc vùng cao. Phiên chợ truyền thống thường họp mỗi năm một lần vào ngày 27 tháng 3 âm lịch, là nơi người dân gặp gỡ, giao lưu văn hóa và lưu giữ những câu chuyện tình nghĩa.

Chợ tình Khâu Vai là điểm hẹn văn hóa đặc sắc, nơi đồng bào các dân tộc vùng cao gặp gỡ, giao lưu và gìn giữ những nét đẹp truyền thống

Lần này, phiên chợ “Hạnh Thương” 0 đồng mang đến một ý nghĩa đặc biệt: đưa tình cảm và sự sẻ chia của người dân miền Nam đến với đồng bào vùng cao ngay tại không gian văn hóa giàu bản sắc này.

Phiên chợ “Hạnh Thương” 0 đồng kết nối những tấm lòng thiện nguyện miền Nam với đồng bào vùng cao qua những món quà nghĩa tình

Vượt hàng nghìn cây số, các tình nguyện viên mang theo không chỉ những món quà thiết thực mà còn là tấm lòng dành cho cộng đồng. Dù có khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa, người trao và người nhận vẫn tìm thấy sự đồng cảm qua những cử chỉ, ánh mắt và nụ cười. Phiên chợ không chỉ hỗ trợ vật chất, chăm sóc sức khỏe mà còn lan tỏa tinh thần đại đoàn kết dân tộc, nghĩa tình và tương thân tương ái.