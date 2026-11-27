Cyprien Sarrazin trở lại World Cup sau gần 2 năm (Ảnh: France24)

Vận động viên trượt tuyết người Pháp gặp tai nạn tại Italia vào tháng 12/2024. Anh phải phẫu thuật do xuất huyết não và trải qua quá trình hồi phục kéo dài.

Sarrazin sẽ tranh tài ở nội dung Super-G tại Copper Mountain, bang Colorado, Mỹ vào ngày mai (28/11). Anh cho biết, việc được trở lại đường đua đã là một chiến thắng đối với bản thân. Vận động viên không đặt nặng thành tích mà muốn tận hưởng cảm giác thi đấu và thể hiện tốt nhất khả năng hiện tại.

Sau khi trở lại tập luyện từ tháng 4/2026, Sarrazin cho biết đang có thể trạng tốt. Anh cũng rất háo hức khi được tái hòa nhập cùng đội tuyển.