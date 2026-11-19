Fernando Alonso trở lại Dakar Rally sau bảy năm (Ảnh: Formula 1)

Fernando Alonso, tay đua hai lần vô địch thế giới Formula 1, xác nhận tham dự Dakar Rally 2027. Theo thông báo từ Aston Martin, tay đua người Tây Ban Nha sẽ góp mặt trong đội hình ba xe của hãng.

Đồng đội của Alonso gồm Sébastien Loeb, người chín lần vô địch World Rally Championship, và Lucas Moraes, đương kim vô địch World Rally-Raid. Đây là lần thứ hai Alonso tham dự Dakar Rally. Trong lần ra mắt năm 2020, anh cán đích ở vị trí thứ 13.

Tại giải đấu sắp tới, Alonso tiếp tục phối hợp cùng hoa tiêu đồng hương Marc Coma. Cả hai sẽ tranh tài trên chiếc Aston Martin Dreadnought.

Dakar Rally 2027 dự kiến diễn ra từ ngày 9 đến 23/1. Giải khởi tranh tại Bồ Đào Nha và kết thúc ở Ma Rốc. Địa điểm tổ chức được thay đổi so với kế hoạch ban đầu tại Ả-rập Xê-út do xung đột ở Trung Đông.

Alonso khẳng định Formula 1 vẫn là ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, anh muốn thử thách bản thân khi tham dự hai giải đấu trong cùng một năm. Sau Dakar Rally, tay đua người Tây Ban Nha sẽ tiếp tục chuẩn bị cho mùa giải Formula 1 với lịch trình 24 chặng.