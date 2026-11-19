Tiger Woods trở lại thi đấu tại Hero World Challenge (Ảnh: Reuters)

Tiger Woods xác nhận tham dự Hero World Challenge tại Albany, Bahamas. Giải đấu quy tụ 20 golfer và do chính Woods chủ trì.

Golfer 50 tuổi chưa tham dự giải đấu tính điểm xếp hạng thế giới nào kể từ The Open Championship 2024.

Trong thời gian vắng mặt, Woods liên tiếp gặp chấn thương và phải trải qua nhiều ca phẫu thuật. Bên cạnh đó, anh còn đối mặt những vấn đề pháp lý.

Hồi tháng 9, Woods chấp nhận án đình chỉ giấy phép lái xe trong năm năm. Quyết định được đưa ra sau khi anh đạt thỏa thuận với công tố viên liên quan đến vụ lái xe khi không đủ khả năng điều khiển phương tiện.

Woods hiện sở hữu 15 danh hiệu major trong sự nghiệp.

Tại Hero World Challenge, anh góp mặt theo suất đặc cách. Hai golfer khác nhận suất tương tự là Rickie Fowler và Gary Woodland.

Sự trở lại này đánh dấu lần đầu Woods thi đấu tại một sự kiện PGA Tour kể từ The Open Championship 2024.