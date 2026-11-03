Cykers thử sức với rock, khẳng định màu sắc âm nhạc riêng qua mini album mới

Cykers mang tinh thần “Do or Die” vào ca khúc chủ đề

Mới đây, Cykers tổ chức showcase tại Myeonghwa Live Hall, quận Yeongdeungpo, Seoul (Hàn Quốc), giới thiệu mini album thứ 8 ROUTE ZERO : The CALLING. Đây là lần trở lại của nhóm sau khoảng 5 tháng.

Cykers mang tinh thần “Do or Die” vào ca khúc chủ đề (Ảnh: Dispatch)

Ca khúc chủ đề DIENAMITE mang âm hưởng rock với tiếng guitar thô ráp, bắt tai, thể hiện khát vọng phá vỡ những khuôn mẫu sẵn có và tự mở ra con đường mới. Tên bài hát được biến tấu từ “DYNAMITE”, kết hợp với từ “DIE” (cái chết), nhằm nhấn mạnh tinh thần sống và hành động hết mình.

“Thời điểm này là lúc hoàn hảo để Cykers làm đảo lộn thế giới. Phương châm của nhóm là “DO OR DIE”, và chúng tôi muốn truyền tải tinh thần ấy ngay trong tên ca khúc”, thành viên Minjae chia sẻ (Ảnh: Dispatch)

Bên cạnh ca khúc chủ đề, album còn có những màu sắc âm nhạc khác nhau. Go truyền tải thông điệp tiến về phía trước mà không bị chi phối bởi ánh nhìn của người khác. One thể hiện sự tự tin chinh phục đỉnh cao, trong khi Mask Off là tuyên ngôn mạnh mẽ về việc tháo bỏ lớp mặt nạ để thay đổi cục diện. Dum khuyến khích tận hưởng khoảnh khắc hiện tại, còn Sanctuary nói về sức mạnh của sự đồng hành giữa các thành viên trên hành trình nhiều thử thách.

Minjae lần đầu sản xuất ca khúc chủ đề cho Cykers

Điểm đáng chú ý của album là sự tham gia sâu hơn của các thành viên vào quá trình sáng tạo âm nhạc. Minjae lần đầu đảm nhận cả viết lời, sáng tác và hòa âm cho ca khúc chủ đề kể từ khi nhóm ra mắt.

Minjae cho biết sáng tác và hòa âm cho ca khúc chủ đề của nhóm là mục tiêu anh đã đặt ra từ trước khi debut (Ảnh: Dispatch)

Nam thần tượng mong muốn thể hiện phong cách âm nhạc bản thân theo đuổi thông qua các sản phẩm của Cykers, đồng thời khai thác những nét cá tính chưa được khán giả nhìn thấy đầy đủ ở từng thành viên.

Theo Minjae, tinh thần của các nghệ sĩ rock có điểm tương đồng với Cykers: luôn tin tưởng vào bản thân, bất kể người khác đánh giá ra sao. Chính sự tự tin ấy trở thành cảm hứng để nhóm thử sức với dòng nhạc mới.

Thành viên Sumin cũng tham gia viết lời cho ca khúc chủ đề (Ảnh: Dispatch)

Sumin và Yechan cũng tham gia viết lời cho ca khúc chủ đề. Cả hai cho biết quá trình này mang đến không ít thử thách vì rock là thể loại còn mới mẻ, đòi hỏi các thành viên tìm cách thể hiện cá tính qua từng câu hát và đoạn rap.

Trên sân khấu showcase, Cykers thể hiện năng lượng mạnh mẽ với những đội hình liên tục thay đổi, kết hợp vũ đạo giàu chuyển động cùng giọng hát trực tiếp (Ảnh: Dispatch)

Hình ảnh các thành viên luân phiên sử dụng micro cũng gợi liên tưởng đến phong thái trình diễn của những giọng ca rock.

Junmin khuyến khích khán giả chú ý đến sự thay đổi nhịp điệu trong vũ đạo, được xây dựng đồng bộ với tiết tấu và ca từ (Ảnh: Dispatch)

Thành viên Seeun nhấn mạnh sân khấu luôn là yếu tố quan trọng đối với nhóm, còn Yechan tự tin Cykers có thể thể hiện màu sắc riêng thông qua thế mạnh ở cả hát, rap và trình diễn.

Thành viên Seeun của nhóm Cykers (Ảnh: Dispatch)

Hướng đến cột mốc mới cùng người hâm mộ

Với ROUTE ZERO : The CALLING, Cykers muốn khắc họa rõ nét hơn tinh thần âm nhạc gai góc, táo bạo của nhóm. Minjae cho biết quá trình chuẩn bị album cũng giúp anh nhận ra sự trưởng thành của các thành viên và vai trò của âm nhạc trong việc kết nối mọi người.

Hyunwoo bày tỏ niềm tin cả 10 thành viên sẽ tiếp tục đồng hành lâu dài (Ảnh: Dispatch)

Nhóm đặt mục tiêu giành vị trí quán quân trên một chương trình âm nhạc, đồng thời gửi lời cảm ơn đến Rodi - tên cộng đồng người hâm mộ của Cykers - vì đã giúp nhóm đi đến hiện tại.

Các thành viên Hunter, Yoo Jun, Jeong Hoon, Jinsik, Praise của nhóm Cykers (Ảnh: Dispatch)

Các thành viên cũng nhận được sự động viên từ đàn anh Wooyoung của nhóm ATEEZ. Yujun chia sẻ Wooyoung thường mời anh dùng bữa và tiếp tục cổ vũ nhóm trong lần trở lại này.

Mini album ROUTE ZERO : The CALLING được phát hành trên các nền tảng âm nhạc trực tuyến vào lúc 18 giờ ngày 2/11. Cykers cũng tổ chức fan showcase vào lúc 20 giờ cùng ngày.

Nguồn tin: Gu Min-ji/ Dispatch