CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Văn hóa - Giải trí

Cykers thử sức với rock, khẳng định màu sắc âm nhạc riêng qua mini album mới

HOÀNG HẠNH
Theo dõi HTV trên Google News

(HTV) - Nhóm nhạc Cykers trở lại với mini album thứ 8 ROUTE ZERO : The CALLING, đánh dấu bước chuyển mình khi trưởng nhóm Minjae lần đầu đảm nhận sản xuất ca khúc chủ đề, kết hợp tinh thần rock mạnh mẽ với màu sắc riêng của 10 thành viên.

Cykers mang tinh thần “Do or Die” vào ca khúc chủ đề

Mới đây, Cykers tổ chức showcase tại Myeonghwa Live Hall, quận Yeongdeungpo, Seoul (Hàn Quốc), giới thiệu mini album thứ 8 ROUTE ZERO : The CALLING. Đây là lần trở lại của nhóm sau khoảng 5 tháng.

Cykers thử sức với rock, khẳng định màu sắc âm nhạc riêng qua mini album mới - Ảnh 1.

Cykers mang tinh thần “Do or Die” vào ca khúc chủ đề (Ảnh: Dispatch)

Ca khúc chủ đề DIENAMITE mang âm hưởng rock với tiếng guitar thô ráp, bắt tai, thể hiện khát vọng phá vỡ những khuôn mẫu sẵn có và tự mở ra con đường mới. Tên bài hát được biến tấu từ “DYNAMITE”, kết hợp với từ “DIE” (cái chết), nhằm nhấn mạnh tinh thần sống và hành động hết mình.

Cykers thử sức với rock, khẳng định màu sắc âm nhạc riêng qua mini album mới - Ảnh 2.
Cykers thử sức với rock, khẳng định màu sắc âm nhạc riêng qua mini album mới - Ảnh 3.

“Thời điểm này là lúc hoàn hảo để Cykers làm đảo lộn thế giới. Phương châm của nhóm là “DO OR DIE”, và chúng tôi muốn truyền tải tinh thần ấy ngay trong tên ca khúc”, thành viên Minjae chia sẻ (Ảnh: Dispatch)

Bên cạnh ca khúc chủ đề, album còn có những màu sắc âm nhạc khác nhau. Go truyền tải thông điệp tiến về phía trước mà không bị chi phối bởi ánh nhìn của người khác. One thể hiện sự tự tin chinh phục đỉnh cao, trong khi Mask Off là tuyên ngôn mạnh mẽ về việc tháo bỏ lớp mặt nạ để thay đổi cục diện. Dum khuyến khích tận hưởng khoảnh khắc hiện tại, còn Sanctuary nói về sức mạnh của sự đồng hành giữa các thành viên trên hành trình nhiều thử thách.

Minjae lần đầu sản xuất ca khúc chủ đề cho Cykers

Điểm đáng chú ý của album là sự tham gia sâu hơn của các thành viên vào quá trình sáng tạo âm nhạc. Minjae lần đầu đảm nhận cả viết lời, sáng tác và hòa âm cho ca khúc chủ đề kể từ khi nhóm ra mắt.

Cykers thử sức với rock, khẳng định màu sắc âm nhạc riêng qua mini album mới - Ảnh 4.

Minjae cho biết sáng tác và hòa âm cho ca khúc chủ đề của nhóm là mục tiêu anh đã đặt ra từ trước khi debut (Ảnh: Dispatch)

Nam thần tượng mong muốn thể hiện phong cách âm nhạc bản thân theo đuổi thông qua các sản phẩm của Cykers, đồng thời khai thác những nét cá tính chưa được khán giả nhìn thấy đầy đủ ở từng thành viên.

Theo Minjae, tinh thần của các nghệ sĩ rock có điểm tương đồng với Cykers: luôn tin tưởng vào bản thân, bất kể người khác đánh giá ra sao. Chính sự tự tin ấy trở thành cảm hứng để nhóm thử sức với dòng nhạc mới.

Cykers thử sức với rock, khẳng định màu sắc âm nhạc riêng qua mini album mới - Ảnh 5.

Thành viên Sumin cũng tham gia viết lời cho ca khúc chủ đề (Ảnh: Dispatch)

Sumin và Yechan cũng tham gia viết lời cho ca khúc chủ đề. Cả hai cho biết quá trình này mang đến không ít thử thách vì rock là thể loại còn mới mẻ, đòi hỏi các thành viên tìm cách thể hiện cá tính qua từng câu hát và đoạn rap.

Cykers thử sức với rock, khẳng định màu sắc âm nhạc riêng qua mini album mới - Ảnh 6.
Cykers thử sức với rock, khẳng định màu sắc âm nhạc riêng qua mini album mới - Ảnh 7.

Trên sân khấu showcase, Cykers thể hiện năng lượng mạnh mẽ với những đội hình liên tục thay đổi, kết hợp vũ đạo giàu chuyển động cùng giọng hát trực tiếp (Ảnh: Dispatch)

Hình ảnh các thành viên luân phiên sử dụng micro cũng gợi liên tưởng đến phong thái trình diễn của những giọng ca rock.

Cykers thử sức với rock, khẳng định màu sắc âm nhạc riêng qua mini album mới - Ảnh 8.

Junmin khuyến khích khán giả chú ý đến sự thay đổi nhịp điệu trong vũ đạo, được xây dựng đồng bộ với tiết tấu và ca từ (Ảnh: Dispatch)

Thành viên Seeun nhấn mạnh sân khấu luôn là yếu tố quan trọng đối với nhóm, còn Yechan tự tin Cykers có thể thể hiện màu sắc riêng thông qua thế mạnh ở cả hát, rap và trình diễn.

Cykers thử sức với rock, khẳng định màu sắc âm nhạc riêng qua mini album mới - Ảnh 9.

Thành viên Seeun của nhóm Cykers (Ảnh: Dispatch)

Hướng đến cột mốc mới cùng người hâm mộ

Với ROUTE ZERO : The CALLING, Cykers muốn khắc họa rõ nét hơn tinh thần âm nhạc gai góc, táo bạo của nhóm. Minjae cho biết quá trình chuẩn bị album cũng giúp anh nhận ra sự trưởng thành của các thành viên và vai trò của âm nhạc trong việc kết nối mọi người.

Cykers thử sức với rock, khẳng định màu sắc âm nhạc riêng qua mini album mới - Ảnh 10.

Hyunwoo bày tỏ niềm tin cả 10 thành viên sẽ tiếp tục đồng hành lâu dài (Ảnh: Dispatch)

Nhóm đặt mục tiêu giành vị trí quán quân trên một chương trình âm nhạc, đồng thời gửi lời cảm ơn đến Rodi - tên cộng đồng người hâm mộ của Cykers - vì đã giúp nhóm đi đến hiện tại.

Các thành viên Hunter, Yoo Jun, Jeong Hoon, Jinsik, Praise của nhóm Cykers (Ảnh: Dispatch)

Các thành viên cũng nhận được sự động viên từ đàn anh Wooyoung của nhóm ATEEZ. Yujun chia sẻ Wooyoung thường mời anh dùng bữa và tiếp tục cổ vũ nhóm trong lần trở lại này.

Mini album ROUTE ZERO : The CALLING được phát hành trên các nền tảng âm nhạc trực tuyến vào lúc 18 giờ ngày 2/11. Cykers cũng tổ chức fan showcase vào lúc 20 giờ cùng ngày.

Nguồn tin: Gu Min-ji/ Dispatch

Tin liên quan

Tân binh A2O Soul gia nhập đường đua K-pop vào tháng 11 với album "Superstar"

Tân binh A2O Soul gia nhập đường đua K-pop vào tháng 11 với album "Superstar"

(HTV) - Ngày 22/10, A2O Entertainment thông báo nhóm nhạc nam tân binh A2O Soul sẽ phát hành album đầu tay mang tên "Superstar" vào đầu tháng 11. Nhóm được dẫn dắt bởi cựu lãnh đạo SM Entertainment Lee Soo-man.

IVE, Illit, RIIZE cùng trở lại, cuộc đua K-pop tháng 10 dần tăng nhiệt

IVE, Illit, RIIZE cùng trở lại, cuộc đua K-pop tháng 10 dần tăng nhiệt

(HTV) - Tháng 10 trở thành tâm điểm của K-pop với hàng loạt màn trở lại đáng chú ý. IVE, Illit, RIIZE, NMIXX, Lisa và BABYMONSTER cùng góp mặt. Đặc biệt, ngày 26/10 chứng kiến ba tên tuổi lớn cùng phát hành sản phẩm mới.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Lưu Diệc Phi hóa thân thành cô dâu, khép lại thảm đỏ Thịnh điển W 2026

Lưu Diệc Phi hóa thân thành cô dâu, khép lại thảm đỏ Thịnh điển W 2026

Văn hóa - Giải trí 13:30 02/11/2026

(HTV) - Thịnh điển W 2026 diễn ra tối 1/11 tại Macau (Trung Quốc), quy tụ hơn 30 nghệ sĩ Hoa ngữ. Sự kiện gây chú ý với thảm đỏ kết hợp trình diễn âm nhạc, cùng những tạo hình nổi bật của Lưu Diệc Phi, Ngô Lỗi, Hề Mộng Dao và Âu Dương Na Na.

Vì sao người trẻ không còn xem mua nhà là ưu tiên hàng đầu? | Bản lĩnh đối mặt

Vì sao người trẻ không còn xem mua nhà là ưu tiên hàng đầu? | Bản lĩnh đối mặt

Show nổi bật 15:28 02/11/2026

(HTV) - Trong khi thế hệ trước xem việc sở hữu nhà là nền tảng để ổn định cuộc sống, nhiều người trẻ ngày nay lại ưu tiên sự linh hoạt và trải nghiệm. Tập 54 Bản lĩnh đối mặt mang đến góc nhìn về sự khác biệt trong tư duy an cư, qua phần phân tích của TS. Tô Nhi A.

Sử thi Ramayana: Huyền thoại Ấn Độ lên màn ảnh rộng

Sử thi Ramayana: Huyền thoại Ấn Độ lên màn ảnh rộng

Văn hóa - Giải trí 14:30 02/11/2026

(HTV) - Khai thác một trong những thiên sử thi nổi tiếng của văn hóa Ấn Độ, Sử thi Ramayana đưa khán giả bước vào thế giới của hoàng tử Rama, nàng Sita và cuộc đối đầu với quỷ vương Ravana. Với thời lượng 195 phút, tác phẩm kết hợp các yếu tố phiêu lưu, hành động và giả tưởng, dự kiến khởi chiếu tại Việt Nam ngày 6/11/2026.

Lãnh đạo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành

Lãnh đạo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành

Thời sự 17:49 02/11/2026

(HTV) - Sáng 2/11, lãnh đạo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đến thăm, trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho các đảng viên cao niên tại một số địa phương, ghi nhận quá trình phấn đấu và đóng góp của các đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng.

Xem thêm