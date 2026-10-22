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Văn hóa - Giải trí

Tân binh A2O Soul gia nhập đường đua K-pop vào tháng 11 với album "Superstar"

HOÀNG HẠNH, BẢO QUYÊN
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(HTV) - Ngày 22/10, A2O Entertainment thông báo nhóm nhạc nam tân binh A2O Soul sẽ phát hành album đầu tay mang tên "Superstar" vào đầu tháng 11. Nhóm được dẫn dắt bởi cựu lãnh đạo SM Entertainment Lee Soo-man.

Kế hoạch phát hành album đầu tay của nhóm nhạc A2O Soul

Theo thông báo từ công ty quản lý A2O Entertainment vào ngày 22/10, album đầu tay "Superstar" của nhóm A2O Soul sẽ chính thức ra mắt vào lúc 18g ngày 6/11. Sản phẩm âm nhạc này bao gồm 5 bài hát, trong đó nổi bật với bộ đôi ca khúc chủ đề là "Superstar" và "Dancing in the Dark".

Tân binh A2O Soul gia nhập đường đua K-pop vào tháng 11 với album "Superstar" - Ảnh 1.

Nhóm nhạc nam A2O Soul sẽ phát hành album đầu tay "Superstar" vào ngày 6/11 (Ảnh: A2O Entertainment)

Trước đó, vào ngày 13/10, nhóm nhạc A2O Soul đã chính thức trình làng qua đĩa đơn "Superstar". Như vậy, dàn tân binh nam do cựu lãnh đạo SM Entertainment Lee Soo-man đề bạt sẽ tiếp tục tung ra album mới chỉ chưa đầy một tháng sau cột mốc chào sân.

Thành tích ấn tượng từ nhóm nữ ra mắt cùng thời điểm với nhóm nhạc A2O Soul 

Trong đợt ra mắt vào ngày 13/10, A2O Soul đã trình làng cùng thời điểm với A2O Lite - nhóm nhạc nữ đầu tiên trực thuộc công ty A2O Entertainment. Ngay sau khi ra mắt, A2O Lite đã nhanh chóng ghi nhận những thành tích khả quan trên bảng xếp hạng nhạc số với đĩa đơn đầu tay mang tên "Neon".

Tân binh A2O Soul gia nhập đường đua K-pop vào tháng 11 với album "Superstar" - Ảnh 2.

A2O Light đạt nhiều thành tích trên bảng xếp hạng nhạc số ngay sau khi ra mắt (Ảnh: Star News)

Ca khúc "Neon" đã vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Top 100 của nền tảng nghe nhạc trực tuyến Melon chỉ sau 29 giờ phát hành. Không dừng lại ở đó, vào ngày 20/10, đúng một tuần sau khi chính thức ra mắt, A2O Lite cũng đã giành chiến thắng đầu tiên với ca khúc "Neon" trên một chương trình âm nhạc truyền hình hàng tuần.

Nguồn tin: Yonhap News

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