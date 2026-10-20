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HEO MÁ HỒNG gây chú ý khi kết hợp rock và âm hưởng dân gian | The Masked Singer 2026

HOÀNG HẠNH, BẢO QUYÊN
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(HTV) - Trong tập 3 The Masked Singer Vietnam 2026, HEO MÁ HỒNG gây chú ý khi thể hiện ca khúc “Cầm Kỳ Thi Họa” trên nền phối rock, làm nổi bật kỹ thuật thanh nhạc và khả năng xử lý những quãng cao mang âm hưởng dân gian.

HEO MÁ HỒNG làm mới ca khúc bằng bản phối rock

Tập 3 The Masked Singer Vietnam 2026 mở màn bảng đấu cuối cùng của vòng 1 với chủ đề “Vùng đất âm nhạc”. Trong số các tiết mục, HEO MÁ HỒNG tạo dấu ấn khi lựa chọn cách thể hiện mới mẻ cho ca khúc “Cầm Kỳ Thi Họa” kết hợp màu sắc rock với chất liệu dân gian Bắc Bộ

“Cầm Kỳ Thi Họa” là ca khúc từng gây chú ý tại chương trình Em Xinh “Say Hi”, tác phẩm được HEO MÁ HỒNG thể hiện trên nền phối rock mạnh mẽ. So với phiên bản gốc kết hợp chất liệu dân ca Bắc Bộ, nhạc điện tử, rap và vũ đạo, bản trình diễn tại The Masked Singer Vietnam 2026 tập trung làm nổi bật khả năng xử lý giọng hát và những quãng âm rộng.

The Masked Singer Vietnam 2026: HEO MÁ HỒNG gây chú ý với màn kết hợp rock và âm hưởng dân gian - Ảnh 1.

HEO MÁ HỒNG thể hiện mới mẻ cho ca khúc “Cầm Kỳ Thi Họa” kết hợp màu sắc rock với chất liệu dân gian Bắc Bộ (Ảnh: DatVietVAC)

Sự kết hợp giữa bản phối giàu màu sắc dân gian tạo nên thử thách đáng kể cho người thể hiện. Dù phải kiểm soát những đoạn chuyển giọng và các nốt cao, HEO MÁ HỒNG vẫn xử lý gọn gàng, đặc biệt ở những đoạn mang âm hưởng dân gian.

Không chỉ gây chú ý bởi cách lựa chọn bản phối, mascot này còn tạo sự tương phản giữa hình tượng nhân vật và phần trình diễn. Những gợi ý về HEO MÁ HỒNG phác họa một cô gái mang nét truyền thống Bắc Bộ, có tính cách đằm thắm, dịu dàng và câu chuyện gắn với màu sắc cổ tích. Trên sân khấu, nhân vật lại thể hiện nguồn năng lượng mạnh mẽ qua cách xử lý ca khúc.

HEO MÁ HỒNG khiến ban cố vấn liên tục thay đổi dự đoán

Ngay từ nốt nhạc đầu tiên, phần trình diễn của HEO MÁ HỒNG đã khiến ban cố vấn chú ý. Tăng Duy Tân nhận định đây có thể là một ca sĩ giàu kinh nghiệm, sở hữu kỹ thuật sân khấu điêu luyện. Trong khi đó, Trấn Thành cho rằng cách xử lý giọng hát quá bài bản, có thể xuất phát từ quá trình đào tạo chuyên nghiệp, đồng thời đặt nghi vấn đây chưa phải giọng hát thật của nhân vật.

The Masked Singer Vietnam 2026: HEO MÁ HỒNG gây chú ý với màn kết hợp rock và âm hưởng dân gian - Ảnh 2.

Phần trình diễn của HEO MÁ HỒNG khiến ban cố vấn hoang mang (Ảnh: DatVietVAC)

Bích Phương cho biết ban đầu cô liên tưởng đến NSND Thanh Lam. Tuy nhiên, khi HEO MÁ HỒNG đẩy giọng lên những quãng cao, nữ cố vấn càng khó xác định danh tính phía sau lớp mascot. Nhiều cái tên được ban cố vấn suy ra như Dương Hoàng Yến, Thanh Ngọc, Ngọc Khuê và NSND Thanh Hoa. 

Bên cạnh HEO MÁ HỒNG, tập 3 còn có sự xuất hiện của BÒ SỮA ACHU với ca khúc “Sài Gòn Đau Lòng Quá”, CAO BỒI LANG với ca khúc “Mất Kết Nối”, LION VUI TƯƠI với ca khúc “Rất Lâu Rồi Mới Khóc” và KHỈ XÙ MÌ thể hiện “Gạt Đi Nước Mắt”. Mỗi mascot mang đến một màu sắc riêng, từ pop ballad, rock đến những ca khúc kết hợp nhiều phong cách âm nhạc.

The Masked Singer Vietnam 2026: HEO MÁ HỒNG gây chú ý với màn kết hợp rock và âm hưởng dân gian - Ảnh 3.

Các thí sinh thể hiện xuất sắc tại vòng 1 bảng C (Ảnh: DatVietVAC)

Khép lại vòng 1, KHỈ XÙ MÌ tạm dẫn đầu với 26,67% bình chọn. HEO MÁ HỒNG đứng thứ hai với 20,95%, tiếp theo là LION VUI TƯƠI với 20%, BÒ SỮA ACHU với 17,14% và CAO BỒI LANG với 15,24%.

Ca Sĩ Mặt Nạ - The Masked Singer Vietnam 2026 phát sóng lúc 20 giờ thứ Bảy hằng tuần trên HTV2 - Vie Channel. 

Kính mời quý khán giả đón xem tại link: https://youtu.be/q8rVueRuloo?si=c2QJtSxnysRLwIcR 

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