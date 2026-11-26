Macy's, Saks Fifth Avenue, Bloomingdale's và Bergdorf Goodman mang đến những phong cách trang trí khác nhau, biến các cửa kính lễ hội thành những không gian trưng bày sinh động trong dịp cuối năm.

Không gian mùa đông được tái hiện qua mô hình ngôi nhà phủ tuyết, những cây thông và ánh đèn Giáng sinh tại một ô cửa kính trưng bày ở New York

Cửa kính lễ hội tại Macy's và Saks

Năm nay, Macy's kỷ niệm lần thứ 100 tổ chức Lễ diễu hành Ngày Lễ Tạ ơn bằng cách đưa hình tượng chú hà mã màu xanh trở lại không gian trưng bày. Giữa khung cảnh tuyết trắng, chú hà mã với nụ cười tươi tắn được bao quanh bởi những món đồ trang trí Giáng sinh, tạo nên không khí vui nhộn.

Những nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh cùng các chi tiết trang trí nhiều màu sắc mang đến không khí vui tươi cho mùa lễ hội cuối năm

Trong khi đó, Saks Fifth Avenue lựa chọn hình ảnh chim bồ câu quen thuộc của New York làm điểm nhấn. Loài chim gắn liền với đời sống đô thị được thể hiện thành những nhân vật duyên dáng, tinh nghịch. Sáu ô cửa kính của thương hiệu bán lẻ xa xỉ này được trang hoàng thành những khung cảnh lễ hội đầy màu sắc.

Cửa kính lễ hội mang dấu ấn thiết kế

Tại Bloomingdale's, chuỗi cửa hàng hợp tác với nhà thiết kế người Mỹ Ralph Lauren để mang đến phong cách trang trí đặc trưng. Những họa tiết kẻ caro, chất liệu nhung và các chú gấu bông được kết hợp, tạo nên không gian mang đậm không khí mùa lễ hội.

Ô cửa kính trưng bày gây ấn tượng với các tác phẩm tạo hình, họa tiết trang trí và mô hình nghệ thuật được phối hợp theo hai tông màu đen, trắng

Bergdorf Goodman lại lựa chọn chủ đề xứ sở thần tiên mùa đông theo phong cách Art Deco. Điểm nhấn trong không gian trưng bày là chú gấu được trang trí bằng ngọc trai, cùng một ma-nơ-canh đính kết lấp lánh, mang giày cao gót Christian Louboutin.

Những chi tiết trang trí cầu kỳ, từ trang phục, họa tiết đến nghệ thuật sắp đặt, tạo nên không gian trưng bày mang đậm dấu ấn sáng tạo của mùa lễ hội

Mỗi thương hiệu mang đến một cách thể hiện riêng, tạo nên những sắc màu đa dạng cho các ô cửa kính trưng bày tại New York trong mùa lễ hội cuối năm.