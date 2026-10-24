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Thế giới

Tàu chở dầu diesel Nga đầu tiên trên đường đến New York

THANH MAI
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(HTV) - Một tàu chở gần 300.000 thùng dầu diesel từ Nga đang trên hành trình đến New York. Đây là chuyến tàu đầu tiên kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đạt được thỏa thuận hồi đầu tháng 10.

Theo dữ liệu theo dõi hàng hải từ công ty Kpler, tàu chở dầu Agioi Fanendes mang cờ Malta hiện đang ở ngoài khơi Helsinki và hiển thị điểm đến là New York thông qua tín hiệu bộ phát đáp AIS.

Con tàu đã rời cảng Primorsk của Nga trong khoảng thời gian từ đêm 22 đến ngày 23 tháng 10.

Tàu dự kiến cập cảng New York ngày 7/11, tức bốn ngày sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Tàu chở dầu diesel Nga đầu tiên trên đường đến New York - Ảnh 1.
Tàu chở dầu diesel Nga đầu tiên trên đường đến New York - Ảnh 2.

Tàu chở dầu diesel của Nga lên đường đến New York (Mỹ)

Trước đó, Phó Thủ tướng Nga phụ trách năng lượng Alexander Novak đã tuyên bố rằng Moscow sẽ có khả năng cung cấp từ 3 đến 3,5 triệu tấn dầu diesel cho thị trường.

Theo ông, nguồn cung này sẽ giúp giảm giá nhiên liệu, vốn đã tăng vọt trên toàn cầu kể từ khi cuộc chiến tranh Israel-Mỹ ở Trung Đông bắt đầu vào tháng 2 năm ngoái.


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