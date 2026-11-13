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Kinh tế

Công nghiệp - Xây dựng TP. Hồ Chí Minh cần tăng tốc để đạt mục tiêu tăng trưởng 14% trong Quý IV năm 2026

HỒNG DIỄM, VĨNH TIẾN, THÁI PHƯƠNG, MINH TẤN, KIM NGỌC
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(HTV) - Hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026, TP. Hồ Chí Minh đặt chỉ tiêu tăng trưởng 13,23%. Mục tiêu này đòi hỏi thành phố tiếp tục duy trì đà sản xuất, đồng thời tháo gỡ những vướng mắc về vốn và đầu tư công để hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng hoạt động.

Công nghiệp - Xây dựng giữ vai trò dẫn dắt tăng trưởng

Theo kịch bản tăng trưởng kinh tế Quý IV năm 2026, khu vực Công nghiệp - Xây dựng được giao chỉ tiêu tăng trưởng 14%, cao nhất trong các khu vực kinh tế của Thành phố. Ngoài ra, lĩnh vực dịch vụ đặt mục tiêu tăng 13,44%; Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 12,24%; Nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,66%. Đây là những chỉ tiêu nhằm tạo động lực để Thành phố phấn đấu đạt mức tăng trưởng GRDP 13,23% trong quý cuối năm.

Công nghiệp - Xây dựng TP. Hồ Chí Minh cần tăng trưởng để đạt mục tiêu trong quý IV năm 2026 - Ảnh 1.

Thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở nhiều lĩnh vực trong những tháng cuối năm

Kết quả sản xuất công nghiệp trong những tháng đầu năm đang tạo nền tảng cho mục tiêu này. Tính chung 10 tháng năm 2026, Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trên địa bàn Thành phố ước tăng 11% so với cùng kỳ. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò động lực chính với mức tăng 11,4%.

Nhiều doanh nghiệp đã chủ động đầu tư thiết bị, nâng cấp dây chuyền và mở rộng nhà xưởng nhằm nâng cao năng lực sản xuất, đáp ứng nhu cầu thị trường, đặc biệt là các đơn hàng xuất khẩu cuối năm.

Doanh nghiệp đầu tư công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất

Một trong những đơn vị đẩy mạnh đầu tư công nghệ cao là Công ty TNHH Lập Phúc tại phường Phú Thuận, với dự án Trung tâm nghiên cứu, phát triển và chế tạo khuôn mẫu kỹ thuật cao, độ chính xác cao. Dự án đã hoàn thiện nhà xưởng trên diện tích hơn 12.000 m², đồng thời lắp đặt đồng bộ hệ thống thiết bị nhập khẩu từ Châu Á và Châu Âu thông qua chương trình kích cầu của Thành phố.

Công nghiệp - Xây dựng TP. Hồ Chí Minh cần tăng tốc để đạt mục tiêu trong quý IV năm 2026 - Ảnh 2.
Công nghiệp - Xây dựng TP. Hồ Chí Minh cần tăng tốc để đạt mục tiêu trong quý IV năm 2026 - Ảnh 3.

Công nghệ tiên tiến giúp rất nhiều trong việc nâng cao năng suất ở các doanh nghiệp 

Tại nhà xưởng, các khối điện cực phục vụ ngành cơ khí chính xác đang được gia công để kịp xuất khẩu sang thị trường Mỹ vào cuối năm. Đặc biệt, hệ thống máy nhập khẩu từ Thụy Sĩ, trị giá 12 tỷ đồng, có khả năng gia công với độ chính xác lên tới 1 Micron.

Ông Nguyễn Văn Trí - Giám đốc Công ty TNHH Lập Phúc, TP. Hồ Chí Minh cho biết, việc đầu tư trung tâm nghiên cứu, phát triển và chế tạo khuôn mẫu công nghệ cao đã góp phần nâng cao niềm tin của khách hàng đối với doanh nghiệp. Quy trình sản xuất được hợp lý hóa, giảm các thao tác không cần thiết, qua đó nâng cao năng suất lao động. Đồng thời, với sự giúp đỡ của công nghệ, nhà xưởng bây giờ rất sạch đẹp, thoáng mát, rộng rãi, giúp người lao động giữ gìn sức khỏe tốt hơn.

Không chỉ các doanh nghiệp cơ khí, nhiều đơn vị quy mô lớn cũng ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực. Tính đến tháng 9/2026, tổng doanh thu của Tập đoàn KLC đạt khoảng 6.300 tỷ đồng. Doanh nghiệp đặt mục tiêu vượt mốc 10.000 tỷ đồng vào cuối năm nay.

Khơi thông dòng vốn, thúc đẩy đầu tư công

Dù ghi nhận những tín hiệu tích cực, để duy trì đà tăng trưởng 14 - 15%, ngành Công nghiệp - Xây dựng TP. Hồ Chí Minh vẫn cần tháo gỡ những khó khăn liên quan đến nguồn vốn và tiến độ triển khai các dự án hạ tầng.

Theo đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí - Điện TP. Hồ Chí Minh (HAMEE), năng lực sản xuất của các ngành trọng điểm, trong đó có kết cấu thép, phụ thuộc nhiều vào tiến độ triển khai các dự án đường sắt và hạ tầng đô thị. Việc đẩy nhanh đầu tư công không chỉ tạo thêm nhu cầu cho doanh nghiệp mà còn góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất trong các ngành công nghiệp liên quan.

Ông Đỗ Phước Tống - đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí - Điện TP. Hồ Chí Minh (HAMEE) cho biết, các chương trình hỗ trợ lãi suất vay vốn đầu tư phát triển và kích cầu đầu tư vẫn còn một số vướng mắc trong quá trình triển khai. Điều này khiến doanh nghiệp còn cân nhắc khi quyết định đầu tư mở rộng sản xuất. Nếu các thủ tục được giải quyết nhanh chóng, nguồn vốn hỗ trợ sẽ được khơi thông, tạo điều kiện để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư. Ngược lại, tiến độ giải ngân chậm có thể khiến doanh nghiệp e ngại trong việc mở rộng hoạt động.

Công nghiệp - Xây dựng TP. Hồ Chí Minh cần tăng tốc để đạt mục tiêu trong quý IV năm 2026 - Ảnh 4.
Công nghiệp - Xây dựng TP. Hồ Chí Minh cần tăng tốc để đạt mục tiêu trong quý IV năm 2026 - Ảnh 5.

Thành phố đẩy mạnh xây dựng, cải thiện cơ sở hạ tầng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thành phố 

Song song với việc chờ đợi các cơ chế, chính sách tháo gỡ từ HĐND và UBND TP. Hồ Chí Minh, các hiệp hội ngành nghề cũng đang đẩy mạnh hoạt động kết nối giao thương trong hai tháng 11 và 12. Các hoạt động này hướng đến mở rộng đầu ra cho doanh nghiệp ở cả thị trường trong nước và xuất khẩu. Việc duy trì đà sản xuất, nâng cao năng lực công nghệ và khơi thông các nguồn vốn hỗ trợ sẽ là những yếu tố quan trọng để ngành Công nghiệp - Xây dựng TP. Hồ Chí Minh hoàn thành nhiệm vụ tăng trưởng, đóng góp vào mục tiêu chung của Thành phố.


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