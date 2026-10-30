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Thời sự

Hai quy chuẩn về môi trường dự kiến được trình ban hành trong quý 2/2027

TTXVN
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Hai quy chuẩn Việt Nam dự kiến được trình ban hành trong quý 2/2027, liên quan đến giới hạn các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy; môi trường đối với tàu biển đã qua sử dụng nhập khẩu để phá dỡ.

Hai quy chuẩn về môi trường dự kiến được trình ban hành trong quý 2/2027

Theo kế hoạch, trong năm 2026, Cục Môi trường tiếp tục chủ trì triển khai xây dựng 2 Quy chuẩn Việt Nam dự kiến được trình ban hành trong quý 2/2027, gồm: Quy chuẩn Việt Nam về giới hạn các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy trong nguyên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị; Quy chuẩn Việt Nam về môi trường đối với tàu biển đã qua sử dụng nhập khẩu để phá dỡ.

Bên cạnh đó, theo Cục Môi trường, hiện có 6 Tiêu chuẩn Việt Nam đang được Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia thực hiện quy trình ban hành. Các tiêu chuẩn tập trung vào lấy mẫu, phân tích và xác định các thông số, chất ô nhiễm trong nước, đất, trầm tích, chất thải rắn và không khí.

Cụ thể, trong lĩnh vực chất lượng nước, các tiêu chuẩn gồm hướng dẫn lấy mẫu trầm tích lục địa và cửa sông; xác định crôm hóa trị VI bằng phương pháp dòng chảy (FIA và CFA) kết hợp đo phổ. Đối với đất, trầm tích, bùn thải và chất thải rắn, tiêu chuẩn tập trung vào xác định crôm hóa trị VI.

Trong lĩnh vực không khí và các chất ô nhiễm nguy hại, các tiêu chuẩn gồm xác định bụi cadmi và hợp chất cadmi trong không khí nơi làm việc bằng phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa và nhiệt điện; xác định các dioxin và furan clo hóa (PCDD/PCDF); xác định tổng bụi lơ lửng (TSP) trong không khí xung quanh bằng phương pháp lấy mẫu thể tích lớn.

Trong năm 2027, Cục Môi trường dự kiến rà soát và trình ban hành 10 Tiêu chuẩn Việt Nam, tập trung vào các phương pháp phân tích, xác định chất ô nhiễm và nâng cao độ tin cậy của kết quả quan trắc, phân tích môi trường.

Các tiêu chuẩn dự kiến gồm: Phân tích các hợp chất hữu cơ bán bay hơi trong khí thải; đo phát thải hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) bằng phương pháp sắc ký khí; xác định cacbon monoxit trong không khí xung quanh; xác định chỉ số phenol trong nước bằng phân tích dòng chảy (FIA và CFA).

Nhóm tiêu chuẩn về chất lượng nước còn có các phương pháp xác định tổng nitơ bằng kỹ thuật vô cơ hóa bằng persulfate kết hợp đo phổ hấp thụ tử ngoại; xác định hàm lượng nitrat bằng phương pháp khử cadmi; ước lượng độ không đảm bảo đo dựa trên xác nhận giá trị sử dụng và dữ liệu kiểm soát chất lượng.

Ba tiêu chuẩn còn lại tập trung vào bùn và nền mẫu môi trường rắn, gồm: xác định hàm lượng cặn khô hoặc nước và tính toán phần vật chất khô theo khối lượng; xác định thành phần nguyên tố trong nền mẫu môi trường rắn bằng phương pháp phổ huỳnh quang tia X; xác định các nguyên tố trong bùn thải bằng phương pháp phổ phát xạ plasma cảm ứng cao tần.

Việc xây dựng, rà soát và hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật môi trường được kỳ vọng sẽ góp phần từng bước chuẩn hóa phương pháp lấy mẫu, phân tích và đánh giá chất lượng môi trường; tạo cơ sở kỹ thuật phục vụ công tác quan trắc, kiểm soát ô nhiễm và quản lý môi trường theo hướng thống nhất, khoa học, phù hợp với yêu cầu thực tiễn./.

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/hai-quy-chuan-ve-moi-truong-du-kien-duoc-trinh-ban-hanh-trong-quy-22027-post1145086.vnp

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