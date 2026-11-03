Công bố Giải bóng đá giao hữu quốc tế – Casper Cup 2026: Chờ đợi những cuộc so tài đẳng cấp

Dự buổi lễ có bà Lê Thị Hoàng Yến – Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam; ông Nguyễn Tân Anh – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình, đại diện Ban tổ chức địa phương; ông Nguyễn Trung Kiên và ông Nguyễn Xuân Vũ – Phó Chủ tịch LĐBĐVN; ông Nguyễn Quốc Hội – Ủy viên Thường trực Ban Chấp hành LĐBĐVN; ông Nguyễn Văn Phú – Tổng Thư ký LĐBĐVN; đại diện Ban Tổng thư ký, lãnh đạo các phòng, ban chức năng LĐBĐVN; HLV trưởng ĐTQG Kim Sang Sik. Về phía nhà tài trợ có ông Vũ Nam Phương – Giám đốc Kinh doanh toàn quốc Công ty Cổ phần Casper Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Phú – Tổng thư ký LĐBĐVN

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Thư ký LĐBĐVN Nguyễn Văn Phú nhấn mạnh, Casper Cup 2026 được tổ chức trong dịp FIFA Days tháng 11, có ý nghĩa quan trọng trong kế hoạch chuẩn bị của ĐT Việt Nam hướng tới Vòng chung kết AFC Asian Cup 2027. Đây là cơ hội để ban huấn luyện rà soát lực lượng, đánh giá phong độ cầu thủ, hoàn thiện lối chơi và nâng cao chất lượng chuyên môn trước những nhiệm vụ quốc tế sắp tới.

Lãnh đạo LĐBĐVN đồng thời trân trọng cảm ơn Công ty Cổ phần Casper Việt Nam đã đồng hành trên cương vị Nhà tài trợ chính, cùng các cơ quan, đơn vị và đối tác đã phối hợp, hỗ trợ công tác tổ chức giải đấu. Sự đồng hành của doanh nghiệp và các đối tác có ý nghĩa thiết thực, góp phần tạo thêm điều kiện để các đội tuyển quốc gia có cơ hội thi đấu, cọ xát và nâng cao trình độ.

Ông Vũ Nam Phương – Giám đốc Kinh doanh toàn quốc Công ty Cổ phần Casper Việt Nam

Đại diện nhà tài trợ, ông Vũ Nam Phương – Giám đốc Kinh doanh toàn quốc Công ty Cổ phần Casper Việt Nam- cho biết, việc đồng hành cùng Casper Cup 2026 tiếp nối hành trình gắn bó với bóng đá Việt Nam từ năm 2022, qua nhiều hoạt động như tài trợ giải thưởng V.League, tài trợ Cúp Quốc gia Casper mùa giải 2023/24 và các chương trình phát sóng bóng đá. Thông qua giải đấu lần này, Casper mong muốn đóng góp nguồn lực thiết thực, tạo thêm cơ hội thi đấu quốc tế cho ĐT Việt Nam, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, ý chí nỗ lực và khát vọng vươn lên đến cộng đồng người hâm mộ, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Chia sẻ với truyền thông tại sự kiện, Phó Tổng Thư ký LĐBĐVN Nguyễn Minh Châu cũng nhấn mạnh, công tác tổ chức Casper Cup 2026 có ý nghĩa quan trọng trong quá trình chuẩn bị của ĐT Việt Nam hướng tới các nhiệm vụ quốc tế quan trọng trong giai đoạn tới, qua đó tạo điều kiện để ban huấn luyện đánh giá chất lượng chuyên môn của các cầu thủ đang thi đấu trong hệ thống bóng đá chuyên nghiệp, phát triển lực lượng và hoàn thiện đội hình. Việc có thêm nhà tài trợ đồng hành cũng góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và nâng cao hình ảnh giải đấu.

Phó chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trung Kiên trao Bảng danh vị tài trợ cho đại diện Casper Việt Nam

Phó chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Xuân Vũ tặng hoa chúc mừng Nhà tài trợ Casper Việt Nam

Giải bóng đá giao hữu quốc tế – Casper Cup 2026 diễn ra từ ngày 11 đến 17/11/2026 tại Sân vận động Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình, với sự tham dự của ĐT Việt Nam và hai đội tuyển khách mời là Đài Bắc Trung Hoa và Cộng hòa Kyrgyz. Ba đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc.

Đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa đến với giải đấu sau khi vượt qua Timor-Leste với tổng tỷ số 7-0 sau hai lượt trận tại vòng loại thứ nhất World Cup 2026 khu vực châu Á, qua đó giành quyền vào vòng loại thứ hai. Trong đội hình, tiền vệ Chen Po-liang là gương mặt giàu kinh nghiệm với 98 lần khoác áo đội tuyển quốc gia và 25 bàn thắng. Bên cạnh đó, tiền đạo Ange Kouamé, tiền vệ Yen-Shu Wu và tiền vệ tấn công Emilio Estevez cũng là những cầu thủ đáng chú ý.

Trong khi đó, Cộng hòa Kyrgyz là đối thủ có kinh nghiệm tại đấu trường châu lục. Đội bóng Trung Á đã ba lần giành quyền tham dự Vòng chung kết Asian Cup vào các năm 2019, 2023 và 2027; thành tích tốt nhất là lọt vào vòng 16 đội tại Asian Cup 2019. Tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, Cộng hòa Kyrgyz xếp thứ hai bảng D, qua đó lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền tham dự vòng loại thứ ba.

Lực lượng của đội tuyển Cộng hòa Kyrgyz có nhiều gương mặt đáng chú ý như tiền vệ Odilzhon Abdurakhmanov, tiền đạo Joel Kojo, tiền vệ Gulzhigit Alykulov và trung vệ Valeriy Kichin. Trong đó, Alykulov ghi bàn quan trọng ở trận hòa Malaysia tại vòng loại thứ hai, góp phần giúp đội tuyển giành vé dự Asian Cup 2027.

Đặc biệt, Odilzhon Abdurakhmanov là một trong những nhân tố chủ chốt giúp Cộng hòa Kyrgyz lần đầu tiên vượt qua vòng loại thứ hai để góp mặt ở vòng loại thứ ba World Cup. Với những đóng góp nổi bật, tiền vệ này từng được vinh danh với danh hiệu Quả bóng bạc Cộng hòa Kyrgyz năm 2024. Abdurakhmanov cũng là gương mặt quen thuộc với người hâm mộ bóng đá Việt Nam khi đang thi đấu tại V.League 1-2026/27 trong màu áo CLB Thanh Hóa và được trao băng thủ quân của đội bóng.

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam dự kiến hội quân ngày 9/11, sau khi V.League 1-2026/27 hoàn thành 7 vòng đấu. Đây là cơ sở để HLV trưởng Kim Sang Sik và các cộng sự đánh giá phong độ cầu thủ qua những vòng đấu đầu tiên của mùa giải, từ đó lựa chọn lực lượng phù hợp cho đợt tập trung.

Việc tổ chức Casper Cup 2026 trong dịp FIFA Days tháng 11 nằm trong kế hoạch chuẩn bị của LĐBĐVN và ban huấn luyện, hướng tới mục tiêu hoàn thiện lực lượng, nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội tuyển hướng tới đấu trường châu lục. Đồng thời, giải đấu cũng mang đến cơ hội để người hâm mộ được trực tiếp theo dõi, cổ vũ ĐT Việt Nam trong những cuộc so tài quốc tế trên sân nhà.

Với sự đồng hành của Nhà tài trợ chính Casper Việt Nam, cùng sự tham gia của hai đội tuyển khách mời có kinh nghiệm thi đấu quốc tế, Casper Cup 2026 được kỳ vọng sẽ mang đến những trận đấu có chất lượng chuyên môn cao, tạo bước chạy đà cho ĐT Việt Nam trên hành trình hướng tới các mục tiêu trọng điểm trong năm 2027.



