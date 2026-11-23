Tại tọa đàm, các nhà nghiên cứu trao đổi về năng lực thích nghi, tái tổ chức và hình thành năng lực mới của con người trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI). Trong đó, các ý kiến nhấn mạnh khả năng thích nghi và tự điều chỉnh trong mối quan hệ giữa con người, sinh kế và giới hạn sinh thái.

Tọa đàm là dịp trao đổi về vai trò của triết học trong đời sống và phát triển xã hội

Trên cơ sở những dữ liệu mới về các thách thức của môi trường xã hội, chương trình hành động "Vì phát triển bền vững chủ động từ cộng đồng" hướng đến tìm kiếm, thúc đẩy những sáng kiến thiết thực cho đời sống, với tinh thần "Chủ động - Tích cực - Sáng tạo".

Các nhà nghiên cứu thảo luận về năng lực thích nghi của con người trong kỷ nguyên AI

Kiến trúc sư Phan Văn Thìn Thọ - Phó Viện trưởng Viện Kỷ lục Việt Nam, cho biết chương trình không chỉ xem phát triển bền vững là mục tiêu cuối cùng mà còn đưa yếu tố chủ động trở thành năng lực thúc đẩy quá trình phát triển. Theo đó, những hoạt động tích cực trên hành trình hướng đến bền vững cũng cần được ghi nhận, thay vì chỉ đánh giá khi đã có kết quả. Chương trình sẽ mở cổng điện tử để cung cấp thông tin, ghi nhận tính chủ động của các cá nhân, tổ chức trong thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.

Chương trình hành động hướng đến thúc đẩy những sáng kiến thiết thực từ cộng đồng

Kết nối doanh nghiệp, lan tỏa sáng kiến phát triển xanh

Giải thưởng Lá Ngọc được phát động nhằm hỗ trợ các dự án phát triển xanh và vì cộng đồng

Dịp này, Viện Triết học Phát triển, trực thuộc Hội Liên hiệp Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, phối hợp với Viện Kỷ lục Việt Nam phát động Giải thưởng Lá Ngọc. Hoạt động hướng đến xây dựng cộng đồng cùng hỗ trợ các dự án thực hiện tiêu chí phát triển xanh, bền vững và vì cộng đồng, trong đó chú trọng các tiêu chí xanh ESG và trách nhiệm xã hội.

Đại diện Liên minh phát triển dự án Cảng tổng hợp Gò Công, tỉnh Đồng Tháp, ông Nguyễn Thành Lâm cho biết dự án hướng đến xây dựng cảng quốc tế, kết nối các luồng hàng hóa đến và đi khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cùng các tỉnh lân cận phía Nam. Khi đi vào hoạt động, dự án dự kiến tiếp nhận hơn 1.000 lao động trong giai đoạn 1; giai đoạn 2 tăng gấp đôi và giai đoạn 3 từ 3.000 - 5.000 lao động. Dự án ưu tiên lao động địa phương, đồng thời chú trọng công tác xã hội và phát triển nhân lực tại chỗ.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Văn Phan - Ủy viên Ban Phát triển chương trình hành động "Vì phát triển bền vững chủ động từ cộng đồng", chia sẻ mong muốn không chỉ doanh nghiệp của mình thực hiện tốt các tiêu chí sản xuất mà còn lan tỏa kinh nghiệm, khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất sơn khác cùng thay đổi, hợp tác và hướng đến phát triển bền vững.

Những sáng kiến cộng đồng được kỳ vọng góp phần kiến tạo giá trị phát triển lâu dài

Chương trình hành động hướng đến chủ động kiến tạo giá trị chung, hình thành không gian kết hợp các hợp phần nghiên cứu và thực hành về sinh vị, nhận thức muộn, tri thức mở và vốn sinh kế số. Các nghiên cứu khả thi sẽ được triển khai trong cộng đồng, góp phần đưa những định hướng phát triển bền vững vào thực tiễn đời sống.







