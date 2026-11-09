Cơn dông làm tốc mái chống nóng trường mầm non ở Hưng Yên

Chiều 9/11, lãnh đạo UBND xã Tiên La, tỉnh Hưng Yên cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc tốc mái tôn tại Trường Mầm non Vũ Thị Thục, phân hiệu Phúc Khánh.

Tốc toàn bộ mái chống nóng tại Trường Mầm non Vũ Thị Thục, phân hiệu Phúc Khánh (xã Tiên La, tỉnh Hưng Yên) (Ảnh: Cắt từ clip)

Thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 5 phút sáng nay 9/11, tại Trường Mầm non Vũ Thị Thục, phân hiệu Phúc Khánh bị cơn dông làm tốc toàn bộ phần mái chống nóng.

“Rất may mắn, thời điểm xảy ra sự việc, các cháu và giáo viên đang ở trong lớp nên không có thiệt hại về người”, lãnh đạo UBND xã Tiên La thông tin.

Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường, lập biên bản và tổ chức dọn dẹp, xử lý khu vực bị ảnh hưởng, bảo đảm an toàn cho các cháu nhỏ.

Nguồn: Báo Lao động