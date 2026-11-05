Cỏ Hồng hạc nhuộm sắc hồng, thu hút du khách tại Trung Quốc

Sắc hồng phủ kín những sườn đồi

Tại Công viên Tử Sơn, những thảm cỏ Hồng hạc đang vào mùa khoe sắc, phủ hồng các sườn đồi và tạo nên khung cảnh bồng bềnh như những dải mây giữa thiên nhiên.

Du khách thích thú chụp ảnh, lưu lại khoảnh khắc bên những thảm cỏ Hồng hạc đang vào mùa khoe sắc

Từng cụm cỏ mềm mại, tựa những chiếc lông vũ, đung đưa theo gió. Dưới ánh nắng mùa thu, sắc hồng càng trở nên nổi bật, hòa cùng khung cảnh núi non trập trùng phía xa, tạo nên điểm nhấn cảnh quan độc đáo.

Chị Vương - du khách chia sẻ: "Nó trông như một làn sương màu hồng vậy, ánh nắng xuyên qua tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp."

Với vẻ đẹp nhẹ nhàng và màu sắc nổi bật, cỏ Hồng hạc trở thành điểm thu hút du khách đến Công viên Tử Sơn trong mùa thu. Nhiều người tìm đến để thưởng ngoạn cảnh sắc và lưu lại những khoảnh khắc giữa không gian ngập tràn sắc hồng.

Bố trí lối tham quan, bảo vệ thảm cỏ

Bên cạnh cảnh quan thiên nhiên, công tác bố trí không gian tham quan cũng được chú trọng nhằm hạn chế tác động đến những thảm cỏ mỏng manh.

Sắc hồng của cỏ Hồng hạc hòa cùng núi non trập trùng, tạo nên điểm nhấn cảnh quan giữa thiên nhiên

Các lối đi được sắp xếp hợp lý, tạo điều kiện để du khách ngắm cảnh từ hai bên đường mà không cần bước vào khu vực trồng cỏ.

Chị Triệu - du khách cho biết: "Không gian ở đây rất rộng rãi, các lối đi được bố trí hợp lý. Du khách có thể thưởng ngoạn phong cảnh từ hai bên đường mà không cần bước vào khu vực trồng cỏ, nhờ đó tránh được việc những bông hoa mỏng manh này bị giẫm đạp."

Những thảm cỏ Hồng hạc khoe sắc hồng rực rỡ, tạo nên khung cảnh thơ mộng tại Công viên Tử Sơn, Trung Quốc

Khi chuyển sang sắc hồng rực rỡ vào mùa thu, những thảm cỏ Hồng hạc không chỉ tạo nên cảnh quan ấn tượng cho Công viên Tử Sơn mà còn mang đến trải nghiệm tham quan gần gũi với thiên nhiên. Việc giữ gìn thảm cỏ trong quá trình thưởng ngoạn cũng góp phần bảo vệ vẻ đẹp của điểm đến.