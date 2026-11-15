Chuyện tình chữa lành trong "Mật mã nụ cười"

Cố Dật ban ngày làm việc ở tạp chí, đêm xuống cô trở thành diễn viên hài độc thoại

Mật mã nụ cười: Khi cô gái thích gây cười gặp chàng trai không biết cười

"Mật mã nụ cười" (Tựa tiếng Anh: Smile Code) đang phát sóng lúc 13g thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên HTV7.

Phim xoay quanh Cố Dật (Thẩm Nguyệt), một cô gái trẻ sống và làm việc tại Thượng Hải. Ban ngày, cô làm việc tại một tạp chí. Tuy nhiên, khi đêm xuống, cô lại trở thành diễn viên hài độc thoại tại một quán bar. Với tính cách lạc quan, Cố Dật luôn mong muốn mang tiếng cười đến cho khán giả.

Cuộc sống của Cố Dật thay đổi khi cô gặp Lương Đại Văn

Thế nhưng, cuộc sống của cô bắt đầu có thay đổi khi gặp Lương Đại Văn (Lâm Nhất). Anh là một khán giả đặc biệt. Dù những câu chuyện hài hước của cô nhận được sự hưởng ứng từ mọi người, anh vẫn luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Vì vậy, Cố Dật quyết tâm chinh phục nụ cười của chàng trai này.

Sau những lần tiếp xúc, cô dần nhận ra Đại Văn không đơn thuần là người ít nói hay khó gần. Anh gặp chứng alexithymia, khiến việc nhận diện và diễn đạt cảm xúc trở nên khó khăn. Do đó, những phản ứng của anh đôi khi khác biệt với người xung quanh.

Lương Đại Văn dường như vẫn luôn mắc kẹt trong quá khứ

Từ những tình huống dở khóc dở cười, cả hai dần bước vào cuộc sống của nhau. Đồng thời, họ cũng học cách thấu hiểu những khác biệt và tổn thương của đối phương. Mối quan hệ ấy không chỉ mở ra chuyện tình lãng mạn mà còn là hành trình trưởng thành của hai người trẻ.

Mật mã nụ cười: Góc nhìn về cuộc sống của người trẻ đô thị

Bên cạnh chuyện tình của hai nhân vật chính, bộ phim còn mở rộng câu chuyện đến nhóm bạn trẻ đang sinh sống tại Thượng Hải. Mỗi người đều có những khó khăn riêng trong công việc và cuộc sống. Tuy nhiên, họ tìm thấy sự đồng cảm qua những buổi diễn hài độc thoại.

"Mật mã nụ cười" phần nào khắc họa một góc nhìn về cuộc sống của người trẻ đô thị

Thông qua các tiết mục trên sân khấu, phim đề cập những áp lực thường ngày bằng góc nhìn hài hước. Qua đó, tác phẩm mang đến những lát cắt gần gũi về khát vọng, tình bạn và hành trình tìm kiếm hạnh phúc của người trẻ.

"Mật mã nụ cười" được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Zu Le. Phim do đạo diễn Randy Che thực hiện, với sự tham gia diễn xuất của Thẩm Nguyệt, Lâm Nhất, Diệp Tiểu Vĩ, Điền Ái, Trâu Đình Uy...

Phim đang được phát sóng lúc 13g thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên HTV7

Với sự kết hợp giữa tình cảm, hài hước và chủ đề chữa lành, bộ phim mang đến câu chuyện nhẹ nhàng về cách con người học cách thấu hiểu nhau. Đôi khi, một nụ cười không chỉ là phản ứng trước điều vui vẻ. Đó còn là dấu hiệu cho thấy một người đang dần mở lòng với thế giới xung quanh.

"Mật mã nụ cười" - 13g thứ Hai đến thứ Bảy trên HTV7.