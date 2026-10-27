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Xã hội

Cháy nhà xưởng gần cây xăng trong đêm ở TP. Hồ Chí Minh

MC ZI
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TP. Hồ Chí Minh tại phường Tây Nam, xảy ra vụ cháy nhà xưởng, vị trí đám cháy ở gần cây xăng.

Vụ cháy nhà xưởng xảy ra khoảng 1 giờ 30 ngày 27/10 trên trục đường ĐT 744 đoạn qua phường Tây Nam, TP. Hồ Chí Minh.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, lửa bất ngờ bùng phát bên trong nhà xưởng. Phát hiện có cháy, người dân đã hô hoán nhau sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành.

Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng ra khu vực xung quanh và bao trùm nhà xưởng. Vụ việc sau đó phải trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP. Hồ Chí Minh đã điều động nhiều phương tiện cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động lúc 4 giờ 30 sáng cùng ngày, lực lượng chức năng cơ bản khống chế được đám cháy, ngăn không cho đám cháy lan rộng sang khu vực xung quanh.

Hiện trường vụ cháy nhà xưởng ở gần cây xăng tại phường Tây Nam, TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Đình Trọng

Đáng chú ý, hiện trường vụ cháy xảy ra sát cây xăng trên đường ĐT 744. Phía sau cây xăng, khói lửa vẫn đang bốc lên. Bốn xe chữa cháy chuyên dụng được bố trí đưa nước vào dập lửa ngay vị trí cây xăng. Một số phương tiện khác chia ra các hướng khác để dập lửa.

Một số xe cấp cứu cũng được điều động tới hiện trường. Cảnh sát giao thông cũng có mặt cùng lực lượng chức năng phường Tây Nam điều tiết giao thông trên đường ĐT 744.

Khu vực hiện trường vụ cháy nhà xưởng ở phường Tây Nam, TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Đình Trọng

Nguồn: Báo Lao Động 


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