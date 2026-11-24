Đầu tư hạ tầng, tăng cường kết nối logistics

Trong chiến lược phát triển kinh tế biển và logistics, TP. Hồ Chí Minh đang hướng đến việc hình thành những không gian phát triển mới, gắn với cơ chế thu hút đầu tư và tăng cường liên kết hạ tầng. Luật Phát triển đô thị cùng Nghị quyết 74 vừa được HĐND Thành phố thông qua ngày 30/10 về Khu thương mại tự do và Khu logistics tích hợp được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho định hướng này.

Hệ thống bãi container tại khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải, nơi tập trung hoạt động lưu trữ và trung chuyển hàng hóa quy mô lớn

Tại khu vực Cái Mép - Thị Vải, bên cạnh hệ thống cảng nước sâu đang khai thác, nhiều dự án hạ tầng logistics tiếp tục được triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển dài hạn. Trong đó, cảng thủy nội địa CAMIL có quy mô gần 39 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 4.100 tỷ đồng, được định hướng phát triển qua 3 giai đoạn, hướng đến năng lực khai thác khoảng 1 triệu TEU mỗi năm.

Hoạt động khai thác cảng biển với hệ thống thiết bị xếp dỡ và kho bãi được đầu tư đồng bộ

Theo kế hoạch, giai đoạn đầu, dự án đầu tư hai cầu bến có khả năng tiếp nhận sà lan trọng tải đến 5.000 tấn, góp phần thúc đẩy vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy. Về lâu dài, khi tuyến đường sắt kết nối đến khu vực Cái Mép được hình thành, hệ thống kho bãi và các dịch vụ logistics sẽ tiếp tục được mở rộng, tạo sự liên kết giữa đường sắt, đường bộ và cảng biển.

Cơ chế mới tạo lợi thế cạnh tranh

Nghị quyết 74 của HĐND TP. Hồ Chí Minh định hình các khu chức năng liên kết, từ công nghiệp, thương mại - dịch vụ, logistics đến khu phi thuế quan, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Đáng chú ý, các cơ chế về ưu đãi đầu tư, thủ tục một cửa và quản lý trên nền tảng dữ liệu số được kỳ vọng giúp nâng cao hiệu quả vận hành toàn hệ thống.

Hạ tầng giao thông kết nối khu vực cảng và hệ thống kho bãi, góp phần thúc đẩy hoạt động vận chuyển hàng hóa

Một trong những yếu tố quan trọng là xây dựng hệ thống cộng đồng cảng, cho phép tích hợp và chia sẻ dữ liệu giữa cơ quan quản lý nhà nước, trung tâm logistics và doanh nghiệp. Qua đó, các bên có thể chủ động phối hợp luồng vận tải, tối ưu khả năng tiếp nhận và luân chuyển hàng hóa, hạn chế tình trạng ùn ứ, chậm trễ.

Các thiết bị cẩu chuyên dụng được đầu tư, phục vụ hoạt động xếp dỡ container tại cảng biển

Bên cạnh đó, các chính sách ưu đãi về thuế, thị thực và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cũng được xem là lợi thế để hình thành môi trường đầu tư có sức cạnh tranh, đặc biệt đối với những dự án quy mô lớn và có yếu tố nước ngoài.

Đồng bộ quy hoạch, hiện thực hóa tiềm năng

Để phát huy hiệu quả các cơ chế mới, TP. Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp rà soát những dự án hiện hữu trong khu vực Khu thương mại tự do, tạo điều kiện để các dự án đáp ứng quy định được vận hành và hưởng chính sách ưu đãi đặc thù.

Hệ thống cảng biển Cái Mép - Thị Vải cùng hạ tầng giao thông kết nối, tạo điều kiện phát triển hoạt động logistics

Tuy nhiên, để Khu thương mại tự do và Khu logistics tích hợp thực sự đi vào hoạt động hiệu quả, yêu cầu đặt ra là phải bảo đảm sự đồng bộ giữa quy hoạch, hạ tầng kết nối, cơ chế thu hút đầu tư và phương thức quản lý. Sự phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp sẽ là yếu tố quan trọng để khai thác hiệu quả tiềm năng của Cái Mép - Thị Vải, từng bước đưa kinh tế biển và logistics trở thành động lực tăng trưởng mới của TP. Hồ Chí Minh.