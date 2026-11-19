Cần Giờ tăng cường kết nối kinh tế biển

Trong định hướng mở rộng không gian phát triển của TP. Hồ Chí Minh, Cần Giờ được kỳ vọng đảm nhận vai trò ngày càng quan trọng trong mạng lưới kinh tế biển khu vực. Đặc biệt, định hướng hình thành cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, kết nối với cụm cảng Cái Mép - Thị Vải cùng các công trình giao thông chiến lược được kỳ vọng mở ra dư địa phát triển mới cho địa phương.

ThS. KTS. Sầm Minh Tuấn - Giám đốc Viện Nghiên cứu thiết kế đô thị, Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia, nhận định Cần Giờ có vị trí quan trọng trong cực tăng trưởng phía Nam và định hướng phát triển kinh tế biển. Khi cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ kết nối với hệ thống cảng Cái Mép - Thị Vải, khu vực có điều kiện hình thành mạng lưới liên cảng, nâng cao năng lực kết nối quốc tế của TP. Hồ Chí Minh.

Tiến độ thi công các hạng mục công trình và hạ tầng giao thông tại khu vực phát triển đô thị mới ở Cần Giờ, hướng tới mục tiêu quy hoạch đồng bộ và hiện đại

Bên cạnh cảng biển, hạ tầng giao thông được xem là điều kiện quan trọng để khai thác hiệu quả tiềm năng của Cần Giờ. TS. KTS. Ngô Trung Hải - Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, cho rằng cần tăng cường kết nối Cần Giờ với trung tâm TP. Hồ Chí Minh thông qua các công trình như đường sắt đô thị, cầu Cần Giờ; đồng thời mở rộng liên kết giao thông giữa khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ.

Vẫn hài hòa giữa phát triển và bảo tồn hệ sinh thái

Cùng với phát triển kinh tế biển, logistics và đô thị sinh thái, yêu cầu bảo vệ môi trường tự nhiên tại Cần Giờ cần được đặt ở vị trí trung tâm trong quá trình quy hoạch. Các phương án phát triển đô thị, trong đó có ý tưởng lấn biển, cần được đánh giá thận trọng về tác động môi trường, thủy văn và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Cần Giờ định hướng phát triển không gian đô thị sinh thái và quy hoạch lại các khu dân cư, dịch vụ trên nền tảng bảo tồn chặt chẽ hệ sinh thái rừng ngập mặn đặc thù

KTS. Ngô Minh Công - Giám đốc Trung tâm Quy hoạch xây dựng vùng, Viện Quy hoạch xây dựng miền Nam, đề xuất cấu trúc phát triển Cần Giờ gồm 5 lớp. Trong đó, hai lớp đầu tiên tập trung bảo tồn rừng ngập mặn và hệ sinh thái cửa sông, cửa biển, tạo nền tảng sinh thái cho tầm nhìn phát triển dài hạn.

Các công trình điểm nhấn về văn hóa, dịch vụ đang được gấp rút thi công trong quy hoạch không gian phát triển mới của Cần Giờ gắn với tầm nhìn kinh tế biển

Từ thực tiễn địa phương, chính quyền xã Cần Giờ cũng xác định quy hoạch hạ tầng phải đi trước một bước, tránh tình trạng phát triển dự án trước rồi mới giải quyết các vấn đề hạ tầng. Quá trình phát triển đồng thời cần gắn với việc tạo việc làm, bảo đảm sinh kế và nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Ông Mai Trung Hưng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh Địa phương định hướng tập trung quy hoạch khoảng 1.800ha tại khu vực Cần Thạnh và Long Hòa cũ. Khu vực này dự kiến bố trí trung tâm hành chính, trung tâm dịch vụ và các khu dân cư, đồng thời đầu tư hạ tầng đáp ứng yêu cầu của không gian phát triển mới.

Phối cảnh dự án cầu Cần Giờ, một trong những công trình hạ tầng giao thông chiến lược được kỳ vọng tăng cường kết nối Cần Giờ với trung tâm TP. Hồ Chí Minh và mở rộng liên kết vùn

Định hình không gian phát triển Cần Giờ không chỉ là mở rộng đô thị mà còn là tổ chức lại các nguồn lực, tăng cường kết nối kinh tế biển và gìn giữ hệ sinh thái đặc thù. Quy hoạch đồng bộ, có tầm nhìn dài hạn sẽ là cơ sở để địa phương phát huy tiềm năng, đóng góp vào động lực tăng trưởng mới của TP. Hồ Chí Minh.