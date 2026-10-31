Đột phá kinh tế biển từ kết nối hạ tầng và dữ liệu số

Kết nối các nguồn lực thành một hệ sinh thái

Hội thảo nhận được 41 bài tham luận thuộc 6 nhóm chủ đề, tiếp cận kinh tế biển từ nhiều góc độ. Trong đó, nội dung chính là cách kết nối các nguồn lực thành một hệ sinh thái phát triển thống nhất, đồng thời bảo vệ môi trường và bảo đảm sinh kế người dân ven biển.

Hội thảo “Chiến lược phát triển kinh tế biển phù hợp với Thành phố Hồ Chí Minh” do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức

Theo GS.TS. Nguyễn Văn Phước - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh: "Vấn đề được đặt ra cho hội thảo là xây dựng chiến lược phát triển kinh tế biển cho TP. Hồ Chí Minh. Kinh tế biển ở đây phải là kinh tế biển xanh, phát triển đầy đủ các lĩnh vực từ cảng biển, logistics, công nghệ hàng hải đến du lịch".

Các tham luận đề cập đến hệ thống cảng tích hợp Cần Giờ – Cái Mép – Thị Vải, kết nối với khu công nghiệp, trung tâm logistics và mạng lưới vận tải. Cùng với hạ tầng, một điểm nghẽn cần tháo gỡ là khả năng phối hợp giữa nhiều chủ thể đang tham gia vào chuỗi vận chuyển hàng hóa.

Tiến sĩ Lê Văn Thức - Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh chia sẻ: "Trong hệ sinh thái khai thác cảng có rất nhiều chủ thể tham gia, việc quản trị dữ liệu đang là điểm nghẽn lớn cho sự phát triển, nên cần thiết phải kết nối đồng bộ, chia sẻ dữ liệu để phát triển kinh tế dữ liệu".

Yêu cầu chuyển đổi số, chuyển đổi xanh

Cụm cảng Cái Mép - Thị Vải (nằm ở khu vực Tân Thành / Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, khu vực cửa sông Thị Vải)

Kinh tế biển cũng đặt ra những đòi hỏi mới đối với công tác đào tạo nhân lực, từ kiến thức chuyên môn đến khả năng ứng dụng công nghệ và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

PGS.TS. Nguyễn Bá Hoàng - Hiệu trưởng Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết: "Trường cũng là trường đầu tiên đào tạo về ngành logistics, kinh tế biển ở Việt Nam. Cho nên chúng tôi rất chú trọng về cái chuyên ngành này. Hiện nay thì trong khoa Kinh tế biển - Logistics của chúng tôi thì trên 2.000 sinh viên là được đào tạo các cái ngành về kinh tế biển, logistics".

Sau hội thảo, các ý kiến sẽ được Ban Tổ chức tổng hợp gửi UBND Thành phố để tiếp tục được nghiên cứu, lựa chọn và cụ thể hóa thành các chương trình, dự án.



