Một số nguồn tin giấu tên am hiểu vụ việc xác nhận với Reuters rằng tin tặc đã xâm nhập vào Cloud One – một trong những nền tảng điện toán đám mây lớn nhất của quân đội Mỹ. Các kĩ thuật viên phát hiện sự cố trong khoảng một tháng qua khi tiến hành nâng cấp hệ thống.

Tòa nhà Lầu Năm Góc nhìn từ trên không ở Washington, Mỹ (Nguồn: The Guardian)

Các điều tra viên đã huy động Bộ Tư lệnh Không gian mạng Mỹ để đánh giá mức độ thiệt hại. Hiện chưa thể xác định danh tính nhóm tấn công, lỗ hổng phần mềm cụ thể bị khai thác, quy mô đầy đủ của vụ việc, hay liệu dữ liệu đã bị đánh cắp hay chưa.

Phản hồi Reuters, Không quân Mỹ tuyên bố lực lượng này “không bình luận về trạng thái an ninh, các lỗ hổng, hay tình trạng vận hành của các mạng lưới và hệ thống cụ thể”, đồng thời khẳng định luôn áp dụng các biện pháp thận trọng để bảo vệ thông tin và năng lực thực thi nhiệm vụ.

Một nguồn tin tiết lộ nhóm tin tặc đã khai thác lỗ hổng phần mềm để thâm nhập lớp điều khiển, được ví như “chiếc điều khiển từ xa đa năng”. Về lí thuyết, kẻ xâm nhập có thể dùng quyền truy cập này để theo dõi trạng thái sẵn sàng hoạt động của máy bay quân sự dù chưa rõ chúng có thực hiện hành vi này hay không.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, hoạt động vận hành trên Cloud One ghi nhận nhiều gián đoạn. Không quân Mỹ phải đình chỉ kế hoạch đưa các ứng dụng quản trị nội bộ lên Cloud One, dù đây là ưu tiên lâu dài của quân đội. Việc cập nhật các ứng dụng đang chạy trên nền tảng bị đóng băng, khiến nhân sự Không quân Mỹ không thể cài đặt bản vá bảo mật đúng lúc ngành công nghệ vừa công bố hàng loạt lỗ hổng nghiêm trọng mới. Ngoài ra, một số người dùng trên hệ thống đã bị tước quyền quản trị viên.

Ra mắt năm 2017, Cloud One được xây dựng như hệ thống tập trung nhằm đáp ứng nhu cầu công nghệ thông tin của Không quân Mỹ. Nền tảng kết hợp hạ tầng từ bốn hãng công nghệ gồm Microsoft, Amazon, Oracle, và Alphabet để vận hành hàng chục ứng dụng quản lí nhân sự, tiền lương, hậu cần, và bảo trì.

Vụ xâm nhập Cloud One diễn ra giữa lúc giới chức lo ngại về các cuộc tấn công mạng có sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo AI. Với các hệ thống đám mây có quy mô lớn, các mô hình AI làm tăng rủi ro do khả năng dò tìm điểm yếu bảo mật rất nhanh trên diện rộng.