Một cơn bão đã làm gián đoạn kỳ nghỉ lễ Tạ ơn tại nhiều nơi dọc theo biển phía Đông nước Mỹ trong ngày 26/11 theo giờ địa phương. Gió giật lên tới 112km/giờ làm đổ cây cối và đường dây điện. Tình trạng mất điện ảnh hưởng gần 1 triệu người.

Cơn bão đã ảnh hưởng đến đến hoạt động hàng không. Theo trang FlightAware, tổng cộng 440 chuyến bay bị hủy và hơn 2.200 chuyển bị hoãn. Các sân bay lớn ở khu vực Washington và thành phố New York nằm trong số những nơi bị ảnh hưởng nặng nhất.

Giao thông đường bộ tại Mỹ bị ảnh hưởng khi bão lớn gây ngập úng trên nhiều tuyến phố trong kỳ nghỉ lễ Tạ ơn

Tính đến 19 giờ 30 phút tối ngày 26/11, hơn 961.000 khách hàng tại Mỹ bị mất điện, trong đó có hơn 235.000 người ở Pennsylvania. Các công ty điện lực cảnh báo gió mạnh thổi từ biển vào đất liền và mưa có thể gây mất điện trên diện rộng.

Cơn bão cũng buộc chính quyền New York hoãn lễ diễu hành Macy's lần thứ 100 nhân dịp Lễ Tạ ơn. Đây là lần đầu tiên sự kiện thường niên này bị hoãn do thời tiết xấu.