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Thể thao

CLB nữ TP. Hồ Chí Minh sẵn sàng cho trận ra quân tại AFC Women’s Champions League 2026/27

THÙY DƯƠNG
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(HTV) - CLB nữ TP. Hồ Chí Minh hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng trước cuộc đối đầu với chủ nhà East Bengal (Ấn Độ) tại vòng bảng AFC Women’s Champions League 2026/27.

Thích nghi điều kiện thi đấu, hoàn thiện chiến thuật

Trưa 31/10, tại Kolkata (Ấn Độ), CLB nữ TP. Hồ Chí Minh tham dự buổi họp báo trước trận mở màn bảng B. HLV trưởng Nguyễn Đức Cảnh cho biết đội bóng đã bước đầu thích nghi với điều kiện thi đấu tại địa phương sau khi hoàn tất hành trình di chuyển.

Chiều 30/10, toàn đội có buổi tập đầu tiên tại Ấn Độ, tập trung phục hồi thể lực, làm quen mặt sân và rà soát đội hình. Đến chiều 31/10, các cầu thủ tiếp tục tập luyện, hoàn thiện những phương án chiến thuật và tăng cường sự phối hợp giữa các vị trí.

CLB nữ TP. Hồ Chí Minh sẵn sàng cho trận ra quân tại AFC Women’s Champions League 2026/27 - Ảnh 1.
CLB nữ TP. Hồ Chí Minh sẵn sàng cho trận ra quân tại AFC Women’s Champions League 2026/27 - Ảnh 2.

HLV Nguyễn Đức Cảnh và đội trưởng Huỳnh Như tham dự họp báo trước trận đấu với East Bengal tại Kolkata (Ảnh: VFF)

Theo HLV Nguyễn Đức Cảnh, việc phải thi đấu trên sân khách trước East Bengal sẽ mang đến không ít thử thách. Ban huấn luyện đã có những tính toán phù hợp nhằm giúp các cầu thủ đạt trạng thái tốt nhất trước giờ bóng lăn.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, khả năng thích nghi với khí hậu và sức ép từ khán giả chủ nhà cũng là những vấn đề đội bóng cần lưu ý. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng được kỳ vọng giúp CLB nữ TP.HCM duy trì sự chủ động trong trận đấu đầu tiên.

Huỳnh Như và đồng đội quyết tâm giành 3 điểm

Tại buổi họp báo, đội trưởng Huỳnh Như khẳng định toàn đội đang có tinh thần hưng phấn, tập trung cao độ và sẵn sàng cho thử thách phía trước. Dù hiểu rằng đối đầu với đội chủ nhà ngay trận mở màn không phải nhiệm vụ dễ dàng, các cầu thủ vẫn đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm để tạo lợi thế trong cuộc đua tại bảng B.

Đây là lần thứ ba liên tiếp CLB nữ TP. Hồ Chí Minh đại diện bóng đá nữ Việt Nam tham dự AFC Women’s Champions League. Ở hai mùa giải trước, đội bóng đều vượt qua vòng bảng, trong đó từng vào bán kết mùa 2024/25 và tứ kết mùa 2025/26.

CLB nữ TP. Hồ Chí Minh sẵn sàng cho trận ra quân tại AFC Women’s Champions League 2026/27 - Ảnh 3.

Trận đấu giữa CLB nữ TP. Hồ Chí Minh và East Bengal diễn ra lúc 21 giờ 30 ngày 1/11 (giờ Việt Nam) (Ảnh: TV360)

Tuy nhiên, hành trình năm nay được dự báo nhiều cạnh tranh khi bảng B còn có April 25 của CHDCND Triều Tiên và Hwacheon KSPO của Hàn Quốc. Vì vậy, kết quả trận ra quân có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu đi tiếp của đại diện Việt Nam.

Trận đấu giữa CLB nữ TP. Hôg Chí Minh và East Bengal diễn ra lúc 21 giờ 30 ngày 1/11 (giờ Việt Nam).

Nguồn: VFF

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