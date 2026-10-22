12 tỉ USD và dư địa tăng trưởng của thương mại điện tử TP. Hồ Chí Minh

Khai thác nền tảng số, mở rộng tiếp cận khách hàng để tăng trưởng

Thói quen mua sắm trực tuyến ngày càng phổ biến, thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới phương thức kinh doanh và quảng bá sản phẩm để tăng trưởng. Thay vì chỉ hợp tác với KOL, KOC, một số doanh nghiệp đang mở rộng hình thức tiếp thị liên kết, khuyến khích người tiêu dùng chia sẻ trải nghiệm thực tế và nhận hoa hồng khi đơn hàng thành công.

Đơn vị hướng đến nhóm người dùng mạng xã hội từng trải nghiệm dịch vụ giao hàng của hệ thống. Đây là những khách hàng thực tế có thể chia sẻ trải nghiệm và lan tỏa giá trị sản phẩm đến cộng đồng. Ông Nguyễn Phước Huy - Trưởng phòng Thương mại điện tử Bách Hóa Xanh

Không chỉ hỗ trợ tăng doanh số, thương mại điện tử còn giúp doanh nghiệp rút ngắn khoảng cách với người tiêu dùng. Theo chị Phạm Thị Mỹ Lệ - Phường Tân Phú, khoảng 50% nhu cầu mua sắm của chị được thực hiện trực tuyến nhờ sự tiện lợi, giao hàng tận nhà và các chương trình giảm giá trên ứng dụng.

Với doanh nghiệp sản xuất, kênh trực tuyến cũng tạo cơ hội đưa sản phẩm đến tay người mua nhanh hơn

Anh Nguyễn Kim Sơn - Phụ trách thương mại điện tử Công ty TNHH Sản xuất thực phẩm Phúc An, tỉnh Tây Ninh cho biết hình thức này giúp doanh nghiệp đưa sản phẩm từ nhà máy đến người tiêu dùng, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận khách hàng trong nước.

Trong khi đó, chị Nguyễn Cẩm Đoan - Trưởng bộ phận Thương mại điện tử Công ty Thuận Hương, TP. Đồng Nai, nhận định việc hợp tác với KOC giúp doanh nghiệp tiếp cận nhóm khách hàng trung thành và nhận phản hồi nhanh hơn từ thị trường.

Hoàn thiện hành lang pháp lý, tăng cường quản lý trên môi trường số

Cùng với sự phát triển của thị trường, yêu cầu quản lý hoạt động thương mại điện tử ngày càng được chú trọng. Năm 2026, Luật Thương mại điện tử và Luật Quảng cáo có hiệu lực, đặt ra các quy định về trách nhiệm của sàn thương mại điện tử, người bán hàng, người livestream và các chủ thể tham gia tiếp thị liên kết.

Để hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận quy định, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam phối hợp với Sở Công Thương và Sở Văn hóa và Thể thao triển khai nền tảng AI.Vecom.vn. Theo ông Nguyễn Minh Đức - Tổng Thư ký Hiệp hội Thương mại điện tử TP. Hồ Chí Minh, nền tảng hỗ trợ tra cứu quy định pháp luật về thương mại điện tử, quảng cáo và quy định của các sàn; đồng thời cung cấp văn bản gốc để người dùng đối chiếu.

Ứng dụng công nghệ và dữ liệu góp phần nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động doanh nghiệp

Song song đó, cơ quan quản lý nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng dữ liệu và quản lý rủi ro, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Đây là những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tạo môi trường kinh doanh minh bạch trên không gian mạng.

Với dư địa tăng trưởng còn lớn, thương mại điện tử được kỳ vọng tiếp tục tạo động lực cho doanh nghiệp đổi mới phương thức kinh doanh, mở rộng thị trường và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế TP. Hồ Chí Minh.