Ông Jean-Paul Servais, Chủ tịch Tổ chức Quốc tế các Ủy ban Chứng khoán (IOSCO) phát biểu tại buổi Lễ

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam (28/11/1996 – 28/11/2026), diễn ra sáng 27/11 tại Hà Nội, ông Jean-Paul Servais, Chủ tịch IOSCO, Chủ tịch Cơ quan Dịch vụ và Thị trường tài chính Bỉ (FSMA) chia sẻ, việc thành lập Uỷ ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cách đây 30 năm đã đặt nền móng cho quá trình xây dựng TTCK Việt Nam minh bạch, hoạt động trên cơ sở pháp luật và các chuẩn mực rõ ràng.

Trải qua 3 thập kỷ phát triển, UBCKNN từng bước khẳng định vai trò trụ cột trong hệ thống tài chính Việt Nam, luôn đặt mục tiêu bảo vệ nhà đầu tư, bảo đảm tính minh bạch, công bằng của thị trường và duy trì ổn định hệ thống lên hàng đầu.

Những nỗ lực này không chỉ góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư trong nước mà còn nâng cao vị thế của thị trường vốn Việt Nam trong cộng đồng tài chính khu vực và quốc tế.

Đặc biệt, ông Jean-Paul Servais đánh giá cao những bước tiến của Việt Nam trong hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và hiện đại hóa TTCK dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính và sự nỗ lực triển khai của UBCKNN. Những cải cách này đã góp phần quan trọng đưa thị trường chính thức được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp, có hiệu lực từ ngày 21/9/2026.

Theo Chủ tịch IOSCO, các cải cách của Việt Nam cũng phù hợp với những định hướng ưu tiên ngày càng được IOSCO chú trọng, gồm xây dựng các giải pháp quản lý thiết thực, triển khai hiệu quả các chuẩn mực quốc tế, phát triển thị trường vốn và nâng cao năng lực quản lý, giám sát.

Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam (28/11/1996 – 28/11/2026)

Trong bối cảnh thị trường tài chính giữa các quốc gia ngày càng liên kết chặt chẽ, hợp tác quốc tế đã trở thành yêu cầu thiết yếu. UBCKNN Việt Nam là một thành viên tích cực trong nỗ lực chung này. Kể từ khi trở thành thành viên chính thức của IOSCO vào năm 2001, UBCKNN đã tích cực tham gia các hoạt động của các ủy ban chuyên môn, đóng góp vào quá trình hài hòa hóa các quy định quản lý và nâng cao chất lượng giám sát thị trường trên phạm vi toàn cầu.

Chủ tịch IOSCO cũng đánh giá cao sự tham gia tích cực của UBCKNN tại Tiểu ban Khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APRC), cùng những đóng góp thiết thực vào các diễn đàn đối thoại và hợp tác trong khu vực.

Việc Việt Nam tham gia ký kết Bản ghi nhớ đa phương về hợp tác và trao đổi thông tin (MMoU) năm 2013, tiếp đó, Bản ghi nhớ đa phương về hợp tác giám sát (S-MMoU) trong khu vực năm 2025 cho thấy, quan hệ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giám sát thị trường ngày càng được củng cố. Đây là những khuôn khổ quan trọng, tạo điều kiện để các cơ quan quản lý chia sẻ thông tin phục vụ thanh tra, giám sát và thực thi pháp luật, phối hợp điều tra các hành vi vi phạm, qua đó tăng cường bảo vệ nhà đầu tư trên phạm vi toàn cầu.

IOSCO luôn cam kết hỗ trợ các quốc gia thông qua hoạt động chia sẻ kinh nghiệm giữa các cơ quan quản lý và những chương trình hỗ trợ kỹ thuật có trọng tâm. Thông qua các sáng kiến mới, Tổ chức mong muốn tăng cường kết nối giữa các cơ quan quản lý để trao đổi, tháo gỡ khó khăn chung trong quá trình phát triển thị trường; đồng thời xây dựng những giải pháp thiết thực, phù hợp với điều kiện của từng quốc gia.

Theo đó, các quốc gia tham gia sẽ cùng xây dựng Lộ trình phát triển thị trường vốn quốc gia (Country Blueprint), xác định những cải cách cần triển khai, các vấn đề cần lưu ý trong quá trình thực hiện và những bước đi cụ thể tiếp theo.

“IOSCO sẵn sàng tiếp tục đồng hành và củng cố quan hệ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam; đồng thời phối hợp với UBCKNN trong việc nâng cao năng lực giám sát và thúc đẩy sự hội nhập ngày càng sâu rộng của TTCK Việt Nam vào hệ thống tài chính toàn cầu”, ông Jean-Paul Servais khẳng định.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn khẳng định, sẽ phát huy vai trò chủ lực của thị trường chứng khoán trong huy động nguồn lực cho phát triển

Cũng tại Lễ kỷ niệm, đề cập đến vai trò của TTCK đối với sự phát triển kinh tế trong giai đoạn tới, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, trong bối cảnh đất nước đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên trong giai đoạn 2026 - 2030, nhu cầu vốn cho phát triển là rất lớn.

Điều này đòi hỏi phải khơi thông và huy động hiệu quả các nguồn lực từ khu vực tư nhân, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và quốc tế. TTCK cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò là kênh huy động, phân bổ nguồn vốn trung và dài hạn chủ lực, hiệu quả của nền kinh tế; đồng thời tăng cường kết nối với thị trường vốn quốc tế.

“Bộ Tài chính cam kết sẽ chỉ đạo UBCKNN và các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch hành động có trọng tâm, trọng điểm với tiến độ và trách nhiệm rõ ràng, góp phần xây dựng TTCK Việt Nam phát triển an toàn và bền vững”, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn khẳng định.

Bộ trưởng cũng bày tỏ mong muốn Bộ Tài chính tiếp tục nhận được sự phối hợp, đồng hành của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư để ngành Chứng khoán Việt Nam ngày càng phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội của đất nước.

Nguồn: TTXVN



