15:00 26/11/2026

Môn Bóng đá nam tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026 sẽ tiếp tục diễn ra vào ngày 26/11 với cuộc đối đầu giữa Đắk Lắk và Hà Nội. Trận đấu hứa hẹn mang đến những pha tranh chấp quyết liệt, các tình huống phối hợp tấn công và cơ hội ghi bàn hấp dẫn.