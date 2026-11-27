Nguồn: TTXVN
Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam
Sáng 27/11/2026, tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam (28/11/1996 - 28/11/2026).
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh chuông tại Sở Giao dịch chứng khoán Tokyo
Tiếp tục chương trình chuyến thăm chính thức Nhật Bản, sáng 11/11/2026, tại Thủ đô Tokyo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm và đánh chuông tại Sở Giao dịch chứng khoán Tokyo (TSE).
Triển lãm kỷ niệm 30 năm ngành chứng khoán Việt Nam
(HTV) - Nhân kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống ngành chứng khoán Việt Nam, triển lãm với chủ đề "Vững tầm vóc mới" mở cửa miễn phí tại Hà Nội trong hai ngày 26 và 27/11, giới thiệu những dấu mốc phát triển và tiềm năng của thị trường.
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