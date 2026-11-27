Thủ tướng Lê Minh Hưng tham quan các gian hàng đồng hành cùng ngành Chứng khoán Việt Nam (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi lẵng hoa chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành chứng khoán Việt Nam.

Cùng dự sự kiện có nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương; Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cán bộ ngành chứng khoán qua các thời kỳ, đại diện doanh nghiệp, thành viên thị trường; đại diện cơ quan quản lý chứng khoán trong khu vực và thế giới, cơ quan ngoại giao, tổ chức tài chính quốc tế, cùng các tổ chức xếp hạng thị trường FTSE Russell, MSCI và định chế tài chính, quỹ đầu tư quốc tế.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và đại biểu dự Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương cho biết, ngày 28/11/1996, Chính phủ ban hành Nghị định số 75/CP về việc thành lập Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đặt nền móng cho sự ra đời và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam. Từ những bước đi đầu tiên, thị trường đã phát triển mạnh mẽ cả về quy mô, cấu trúc và vai trò đối với nền kinh tế. Đến nay, vốn hóa thị trường cổ phiếu đã đạt gần 10,8 triệu tỷ đồng, tương đương hơn 82% GDP năm 2025. Số tài khoản nhà đầu tư đã vượt 14 triệu tài khoản, thanh khoản bình quân phiên nay đã đạt hàng chục nghìn tỷ đồng mỗi phiên. Đặc biệt, ngày 21/9/2026 vừa qua, Việt Nam đã chính thức tham gia vào bộ chỉ số toàn cầu FTSE Russell, một cột mốc đáng tự hào trong hành trình phát triển và hội nhập của thị trường chứng khoán nước nhà.

Nền kinh tế Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với nhu cầu và yêu cầu về nguồn lực cũng ngày càng lớn. Chính vì vậy, chặng đường phía trước đòi hỏi ngành chứng khoán cần tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức quản lý, hoàn thiện khung khổ pháp lý, hiện đại hóa hạ tầng, nâng cao năng lực quản lý, giám sát và thanh tra, phát triển cơ sở nhà đầu tư, đa dạng hóa sản phẩm, nâng chất lượng quản trị công ty, công bố thông tin minh bạch, chủ động hội nhập, tiệm cận chuẩn mực quốc tế.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước tặng ngành Chứng khoán Việt Nam (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vì đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong triển khai các giải pháp phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam minh bạch, hiện đại, hiệu quả, phù hợp với các chuẩn mực quốc tế và thúc đẩy tiến trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.

Phát biểu chúc mừng tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng nêu rõ sự ra đời của ngành Chứng khoán Việt Nam cách đây 30 năm là một bước tiến quan trọng trong đổi mới tư duy kinh tế, thể hiện tầm nhìn của Đảng và Nhà nước trong xây dựng, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; từng bước xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán trở thành một cấu phần quan trọng của nền tài chính quốc gia. Thủ tướng nhấn mạnh, những thành tựu đó là kết quả của đường lối đổi mới đúng đắn, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ; sự nỗ lực bền bỉ của ngành Tài chính, ngành Chứng khoán; sự đồng hành của các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, các định chế tài chính và các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng chỉ rõ, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với quyết tâm đổi mới mô hình phát triển, thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm. Yêu cầu tăng trưởng cao, liên tục và bền vững đặt ra nhu cầu rất lớn về nguồn lực đầu tư cho hạ tầng chiến lược, cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và các lĩnh vực trọng điểm của nền kinh tế. Để hiện thực hóa những mục tiêu đó, phải khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực của nền kinh tế, đặc biệt là nguồn vốn trung và dài hạn và điều này đặt ra cho thị trường chứng khoán một sứ mệnh mới với yêu cầu, trách nhiệm lớn hơn.

Thủ tướng đánh giá nếu 30 năm qua là chặng đường hình thành, xây dựng và phát triển thị trường, thì chặng đường tới đây phải là nâng tầm chất lượng, quản trị hiệu quả, thực chất và khẳng định vị thế quốc tế của thị trường chứng khoán Việt Nam. Chúng ta không chỉ cần một thị trường có quy mô lớn, thanh khoản cao, mà quan trọng hơn là một thị trường có khả năng chuyển hóa các nguồn lực tài chính thành năng lực sản xuất, năng suất lao động, sức cạnh tranh và sự thịnh vượng của quốc gia. Phát triển thị trường chứng khoán theo hướng thực chất, minh bạch, an toàn, hiệu quả và bền vững, không đánh đổi chất lượng và sự ổn định để lấy tăng trưởng bằng mọi giá.

Với tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị ngành Tài chính, ngành Chứng khoán cùng các bộ, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và thành viên thị trường tập trung tạo đột phá về thể chế, lấy chất lượng môi trường đầu tư làm lợi thế cạnh tranh của thị trường chứng khoán Việt Nam; triển khai có hiệu quả Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam; tiếp tục cải cách để đáp ứng những chuẩn mực cao hơn của thị trường tài chính toàn cầu; chủ động tháo gỡ các rào cản tiếp cận thị trường, rà soát các quy định về sở hữu nước ngoài, hoàn thiện các cơ chế giao dịch, thanh toán, công bố thông tin.

Thủ tướng Lê Minh Hưng thực hiện nghi thức đánh cồng Kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng lưu ý, thị trường chứng khoán phải trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn chủ yếu của nền kinh tế; từng bước khắc phục sự phụ thuộc quá lớn vào tín dụng ngân hàng; hướng tới hệ thống tài chính cân đối, lành mạnh và có khả năng chống chịu cao; phát triển đồng bộ thị trường cổ phiếu, trái phiếu và các sản phẩm tài chính phù hợp, chú trọng các sản phẩm tài chính mới: tài chính xanh, tài chính bền vững; phấn đấu huy động khoảng 5,4 triệu tỷ đồng vốn trung và dài hạn cho giai đoạn 2026 - 2030, đến năm 2030, vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 120% GDP và dư nợ thị trường trái phiếu đạt tối thiểu 58% GDP; hình thành nền tảng các nhà đầu tư dài hạn, hướng dòng vốn vào doanh nghiệp, lĩnh vực có năng suất, hiệu quả và tiềm năng tăng trưởng cao.

Thị trường chứng khoán phải là nơi khơi thông nguồn lực cho phát triển, nơi doanh nghiệp tốt tiếp cận được nguồn vốn dài hạn và một vốn xã hội được chuyển hóa thành giá trị mới cho nền kinh tế; phải nâng cao chất lượng thị trường, lấy minh bạch làm nền tảng, niềm tin của nhà đầu tư làm động lực; gắn với nâng cao chất lượng hàng hóa, doanh nghiệp niêm yết và các chuẩn mực quản trị, điều hành; tạo điều kiện để doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đủ điều kiện tham gia thị trường; bảo đảm công khai, minh bạch thông tin, nâng cao chất lượng kế toán, kiểm toán; giữ vững kỷ cương, kỷ luật thị trường, kiên quyết xử lý các hành vi gian lận, thao túng, trục lợi, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư.

Thủ tướng yêu cầu phải hiện đại hóa thị trường, nâng cao năng lực vận hành và sức cạnh tranh quốc tế; chủ động hội nhập sâu rộng để đưa Việt Nam trở thành điểm đến tin cậy, hấp dẫn của các dòng vốn đầu tư quốc tế; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, hiện đại hóa hạ tầng giao dịch, thanh toán, bù trừ và giám sát thị trường theo chuẩn mực quốc tế; nâng cao năng lực quản trị rủi ro, bảo đảm an ninh, an toàn và ổn định; chú trọng xây dựng đội ngũ nhân lực có trình độ chuyên môn cao, bản lĩnh, đạo đức nghề nghiệp và năng lực hội nhập; xây dựng văn hóa doanh nghiệp có trách nhiệm và tầm nhìn dài hạn.

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ sẽ tiếp tục đồng hành, tạo môi trường thuận lợi để các nguồn lực được phát huy hiệu quả, các cơ hội được chuyển hóa thành giá trị và những thành quả phát triển được chia sẻ hài hòa, bền vững. Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cùng các bộ, ngành liên quan cụ thể hóa những định hướng nêu trên bằng các chương trình hành động thiết thực, có trách nhiệm rõ ràng, lộ trình cụ thể, có kết quả có thể đo lường được.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham quan các gian hàng đồng hành cùng ngành Chứng khoán Việt Nam (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng tin tưởng với bản lĩnh, truyền thống 30 năm xây dựng và phát triển, bằng trí tuệ, tinh thần đoàn kết và khát vọng đổi mới, ngành Chứng khoán Việt Nam sẽ tiếp tục làm nên những thành tựu mới, xây dựng một thị trường chứng khoán thực chất, minh bạch, hiện đại, hiệu quả, có sức cạnh tranh quốc tế; trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn vững chắc của nền kinh tế, là nơi hội tụ niềm tin của các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu đã thực hiện nghi thức đánh cồng “30 năm vững niềm tin - vươn tầm phát triển” và ra mắt hai hệ thống công nghệ thông tin trọng điểm của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Nguồn: TTXVN





