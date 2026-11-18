Việc Chủ tịch Trung Quốc đích thân ra sân bay đón một nhà lãnh đạo nước ngoài là động thái ngoại giao hiếm thấy. Đây được xem là cử chỉ đáp lễ bởi ông Trump cũng trực tiếp đón ông Tập tại căn cứ không quân Andrews khi chủ tịch Trung Quốc thăm Mỹ hồi tháng 9.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đón Tổng thống Mỹ Donald Trump tại sân bay quốc tế Bảo An, Thâm Quyến, sáng 18/11

Trong thời gian lưu lại Thâm Quyến, Tổng thống Trump sẽ có cuộc gặp ba bên với Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 19/11. Cuộc gặp ba bên đầu tiên của 3 nhà lãnh đạo hàng đầu này có thể đề cập đến xung đột Nga - Ucraina, cuộc chiến của Mỹ tại Iran, cùng những vấn đề nóng như thương mại, trí tuệ nhân tạo (A.I.) và vũ khí hạt nhân.

Binh lính Trung Quốc tham gia nghi thức đón Tổng thống Mỹ Donald Trump tại sân bay quốc tế Bảo An, Thâm Quyến, ngày 18/11

Cũng bên lề hội nghị APEC, ông Trump dự kiến có cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ ba trong năm nay với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.