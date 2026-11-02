Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến đảng viên lão thành | Thời sự HTV ngày 2/11/2026

Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến đảng viên lão thành

Sáng nay, đồng chí Trần Lưu Quang - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh đã trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Hoàng Hồng Bàn, ghi nhận quá trình cống hiến bền bỉ của người đảng viên lão thành cho sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng được Thành ủy TP. Hồ Chí Minh trang trọng trao tặng cho đồng chí Đại tá Hoàng Hồng Bàn, nhằm tri ân những cống hiến bền bỉ cho sự nghiệp cách mạng

Nhiều điểm chung trong các ưu tiên phát triển giữa Hoa Kỳ và TP. Hồ Chí Minh

Sáng nay, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được đã có buổi tiếp bà Jennifer Wicks - Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam và Đại tá Andrew Pate - Chỉ huy tàu Bertholf, Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ.

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được trao tặng quà lưu niệm cho Đại tá Andrew Pate - Chỉ huy tàu Bertholf (Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ) trong buổi tiếp đón sáng 2/11

Đón đầu đào tạo nhân lực công nghệ lượng tử

Thiếu hụt nhân lực đang là rào cản lớn nhất để phát triển công nghệ lượng tử. Nắm bắt cơ hội chiến lược, nhiều trường đại học tại TP. Hồ Chí Minh đã chủ động đón đầu xu hướng, từng bước chuẩn bị công tác đào tạo nguồn nhân lực cho tương lai.

Nắm bắt cơ hội chiến lược, một số trường đại học tại TP. Hồ Chí Minh đang từng bước chuẩn bị công tác đào tạo, đón đầu nhu cầu nguồn nhân lực công nghệ lượng tử trong tương lai

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác trong Bản tin thời sự 20 giờ ngày 2/11/2026.