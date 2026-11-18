Nguồn: TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ăn sáng làm việc với Chủ tịch Quốc hội Campuchia và Lào
Sáng 18/11, tại Thủ đô Manila, Philippines, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ăn sáng làm việc với Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary, Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone.
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Người đứng đầu 3 đảng Việt Nam - Lào - Campuchia ăn sáng và làm việc
Nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Phnom Penh (Campuchia), sáng 16/11/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ăn sáng và làm việc cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Chủ tịch Đảng Nhân dân, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào
Sáng 4/11/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone thăm chính thức Việt Nam.
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