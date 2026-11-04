Nguồn: baotintuc.vn (TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào
Sáng 4/11/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone thăm chính thức Việt Nam.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Đảng ủy Chính phủ về phát triển logistics
Sáng 2/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan về định hướng phát triển logistics quốc gia và hạ tầng logistics.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt nữ đại biểu Quốc hội khóa XVI
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn các nữ đại biểu Quốc hội, phát huy bản lĩnh và trí tuệ trong xây dựng pháp luật, góp phần hoàn thiện thể chế phát triển đất nước.
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