Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào

16:18 03/11/2026

(HTV) - Bên lề Hội nghị Thượng đỉnh 500 Doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á, các Sở, ngành và đơn vị chức năng của TP. Hồ Chí Minh đã chuẩn bị tâm thế, nguồn lực hỗ trợ cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp lớn tìm hiểu cơ hội hợp tác và phát triển lâu dài tại Thành phố.