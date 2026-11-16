Nguồn: TTXVN
Người đứng đầu 3 đảng Việt Nam - Lào - Campuchia ăn sáng và làm việc
Nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Phnom Penh (Campuchia), sáng 16/11/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ăn sáng và làm việc cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Chủ tịch Đảng Nhân dân, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen.
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Việt Nam cùng APEC viết tiếp những câu chuyện thành công
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 tại thành phố Thâm Quyến và làm việc song phương tại Trung Quốc từ ngày 17 đến 20/11.
Các hoạt động tiếp xúc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20
Chiều 15/11, tại thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng Thư ký Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) Louise Mushikiwabo, Tổng thống Bulgaria Iliana Yotova, Tổng thống Benin Romuald Wadagni tại Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20.
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