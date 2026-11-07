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Thời sự

Chủ tịch Quốc hội dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại TP. Hồ Chí Minh

MC ZI A.I. TỔNG HỢP
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(HTV) - Sáng 7/11/2026, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP tại Ngày hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP tại Ngày hội

Nguồn:TTXVN


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