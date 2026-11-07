Nguồn:TTXVN
Chủ tịch Quốc hội dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại TP. Hồ Chí Minh
(HTV) - Sáng 7/11/2026, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.
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Sáng 7/11/2026, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Phiên khai mạc Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Ngọc Dấn
(HTV) - Chiều 6/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến thăm và trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Ngọc Dấn, đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ phường An Nhơn.
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