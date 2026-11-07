Chủ tịch Quốc hội dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại TP. Hồ Chí Minh

15:32 06/11/2026

(HTV) - Từng sống chủ yếu bằng nghề đánh cá, người dân làng ven biển Botubarani, tỉnh Gorontalo, Indonesia, nay có thêm thu nhập nhờ đưa du khách đi ngắm cá mập voi. Hoạt động này cũng đặt ra yêu cầu hạn chế việc cho cá ăn để bảo vệ tập tính tự nhiên của loài.