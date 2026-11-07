Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Phiên khai mạc Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X

Sáng 7/11, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 với chủ đề: “Kỷ cương-Đổi mới-Hiệu lực-Hiệu quả” chính thức khai mạc tại Học viện Phật giáo Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chúc mừng Đại hội.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Cùng dự Đại hội có: nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Đại tướng Lê Hồng Anh; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo TP. Hồ Chí MinhQuan hệ gắn bó không thể tách rời giữa đạo pháp và dân tộc

Phát biểu chúc mừng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ: Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, đất nước ta phải đương đầu với muôn vàn khó khăn, thử thách, nhưng với ý chí, nghị lực, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã vượt qua tất cả và làm nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Trong thành tựu chung đó, có sự đóng góp xứng đáng của các tổ chức tôn giáo, chức sắc tôn giáo đã chung sức, đồng lòng trong sự phát triển của đất nước.

Với triết lý “Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác” và truyền thống “Hộ quốc, an dân,” Phật giáo đã được đông đảo người dân đón nhận và tin theo.

Hiện nay, Phật giáo là tôn giáo có số lượng tín đồ đông nhất nước ta, có nhiều ảnh hưởng tích cực trong đời sống xã hội, góp phần làm phong phú, sâu sắc thêm các giá trị văn hóa, đạo đức truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Với đường hướng hành đạo là “Đạo pháp-Dân tộc-Chủ nghĩa xã hội,” Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tiếp nối truyền thống, không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết các tôn giáo, khẳng định mối quan hệ gắn bó không thể tách rời giữa đạo pháp và dân tộc.

Giáo hội là tổ chức thành viên tin cậy của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, có nhiều đóng góp quan trọng trong xây dựng, củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực cùng các tầng lớp nhân dân xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, nhân dân có cuộc sống yên vui, hạnh phúc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao về những kết quả tốt đẹp, đóng góp quan trọng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và tăng ni, phật tử cả nước trong nhiệm kỳ vừa qua.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu rất quan tâm đến tôn giáo, tín ngưỡng. Về Phật giáo, Người nói: “Từ ngày nước ta trở nên Dân chủ cộng hòa, Hiến pháp ta tôn trọng tự do tín ngưỡng, thì Phật giáo cũng phát triển một cách toàn diện."

Người cũng nói: “Tôn chỉ mục đích của đạo Phật nhằm xây dựng cuộc đời thuần mỹ, chí thiện, bình đẳng, yên vui và no ấm.” Đây là một trong những quan điểm cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo và tự do tôn giáo, đoàn kết tôn giáo.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, ban hành nhiều chính sách, pháp luật nhằm đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân.

Ngày 23/4/2026, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã chính thức biểu quyết thông qua Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi) với 100% đại biểu có mặt tán thành. Đây là cơ sở pháp lý để tiếp tục thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và quyền tự do không tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân; thực hiện bình đẳng giữa các tôn giáo; đảm bảo sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật, đúng Hiến chương và điều lệ của các tôn giáo được Nhà nước công nhận; giữ gìn và phát huy phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của các tôn giáo cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, chăm lo đời sống của nhân dân, tạo điều kiện cho đồng bào có đạo, chức sắc các tôn giáo thực hiện tốt việc tu hành chân chính và làm tròn bổn phận của công dân đối với Tổ quốc.Quan hệ gắn bó không thể tách rời giữa đạo pháp và dân tộc

Phát biểu chúc mừng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ: Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, đất nước ta phải đương đầu với muôn vàn khó khăn, thử thách, nhưng với ý chí, nghị lực, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã vượt qua tất cả và làm nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Trong thành tựu chung đó, có sự đóng góp xứng đáng của các tổ chức tôn giáo, chức sắc tôn giáo đã chung sức, đồng lòng trong sự phát triển của đất nước.

Với triết lý “Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác” và truyền thống “Hộ quốc, an dân,” Phật giáo đã được đông đảo người dân đón nhận và tin theo.

Hiện nay, Phật giáo là tôn giáo có số lượng tín đồ đông nhất nước ta, có nhiều ảnh hưởng tích cực trong đời sống xã hội, góp phần làm phong phú, sâu sắc thêm các giá trị văn hóa, đạo đức truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Với đường hướng hành đạo là “Đạo pháp-Dân tộc-Chủ nghĩa xã hội,” Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tiếp nối truyền thống, không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết các tôn giáo, khẳng định mối quan hệ gắn bó không thể tách rời giữa đạo pháp và dân tộc.

Giáo hội là tổ chức thành viên tin cậy của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, có nhiều đóng góp quan trọng trong xây dựng, củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực cùng các tầng lớp nhân dân xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, nhân dân có cuộc sống yên vui, hạnh phúc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao về những kết quả tốt đẹp, đóng góp quan trọng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và tăng ni, phật tử cả nước trong nhiệm kỳ vừa qua.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu rất quan tâm đến tôn giáo, tín ngưỡng. Về Phật giáo, Người nói: “Từ ngày nước ta trở nên Dân chủ cộng hòa, Hiến pháp ta tôn trọng tự do tín ngưỡng, thì Phật giáo cũng phát triển một cách toàn diện."

Người cũng nói: “Tôn chỉ mục đích của đạo Phật nhằm xây dựng cuộc đời thuần mỹ, chí thiện, bình đẳng, yên vui và no ấm.” Đây là một trong những quan điểm cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo và tự do tôn giáo, đoàn kết tôn giáo.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, ban hành nhiều chính sách, pháp luật nhằm đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân.

Ngày 23/4/2026, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã chính thức biểu quyết thông qua Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi) với 100% đại biểu có mặt tán thành. Đây là cơ sở pháp lý để tiếp tục thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và quyền tự do không tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân; thực hiện bình đẳng giữa các tôn giáo; đảm bảo sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật, đúng Hiến chương và điều lệ của các tôn giáo được Nhà nước công nhận; giữ gìn và phát huy phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của các tôn giáo cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, chăm lo đời sống của nhân dân, tạo điều kiện cho đồng bào có đạo, chức sắc các tôn giáo thực hiện tốt việc tu hành chân chính và làm tròn bổn phận của công dân đối với Tổ quốc.Quan hệ gắn bó không thể tách rời giữa đạo pháp và dân tộc

Phát biểu chúc mừng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ: Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, đất nước ta phải đương đầu với muôn vàn khó khăn, thử thách, nhưng với ý chí, nghị lực, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã vượt qua tất cả và làm nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Trong thành tựu chung đó, có sự đóng góp xứng đáng của các tổ chức tôn giáo, chức sắc tôn giáo đã chung sức, đồng lòng trong sự phát triển của đất nước.

Với triết lý “Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác” và truyền thống “Hộ quốc, an dân,” Phật giáo đã được đông đảo người dân đón nhận và tin theo.

Hiện nay, Phật giáo là tôn giáo có số lượng tín đồ đông nhất nước ta, có nhiều ảnh hưởng tích cực trong đời sống xã hội, góp phần làm phong phú, sâu sắc thêm các giá trị văn hóa, đạo đức truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Với đường hướng hành đạo là “Đạo pháp-Dân tộc-Chủ nghĩa xã hội,” Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tiếp nối truyền thống, không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết các tôn giáo, khẳng định mối quan hệ gắn bó không thể tách rời giữa đạo pháp và dân tộc.

Giáo hội là tổ chức thành viên tin cậy của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, có nhiều đóng góp quan trọng trong xây dựng, củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực cùng các tầng lớp nhân dân xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, nhân dân có cuộc sống yên vui, hạnh phúc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao về những kết quả tốt đẹp, đóng góp quan trọng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và tăng ni, phật tử cả nước trong nhiệm kỳ vừa qua.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu rất quan tâm đến tôn giáo, tín ngưỡng. Về Phật giáo, Người nói: “Từ ngày nước ta trở nên Dân chủ cộng hòa, Hiến pháp ta tôn trọng tự do tín ngưỡng, thì Phật giáo cũng phát triển một cách toàn diện."

Người cũng nói: “Tôn chỉ mục đích của đạo Phật nhằm xây dựng cuộc đời thuần mỹ, chí thiện, bình đẳng, yên vui và no ấm.” Đây là một trong những quan điểm cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo và tự do tôn giáo, đoàn kết tôn giáo.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, ban hành nhiều chính sách, pháp luật nhằm đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân.

Ngày 23/4/2026, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã chính thức biểu quyết thông qua Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi) với 100% đại biểu có mặt tán thành. Đây là cơ sở pháp lý để tiếp tục thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và quyền tự do không tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân; thực hiện bình đẳng giữa các tôn giáo; đảm bảo sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật, đúng Hiến chương và điều lệ của các tôn giáo được Nhà nước công nhận; giữ gìn và phát huy phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của các tôn giáo cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, chăm lo đời sống của nhân dân, tạo điều kiện cho đồng bào có đạo, chức sắc các tôn giáo thực hiện tốt việc tu hành chân chính và làm tròn bổn phận của công dân đối với Tổ quốc. và một số địa phương...

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X diễn ra trong không khí trang nghiêm, đoàn kết, đúng vào dịp kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá công tác Phật sự nhiệm kỳ IX; nhìn nhận những kết quả đạt được và mặt còn tồn tại; đúc kết bài học kinh nghiệm; quyết nghị phương hướng, chương trình hành động Phật sự nhiệm kỳ mới.

Đặc biệt, Đại hội sẽ suy tôn, bổ sung Hội đồng Chứng minh; suy cử Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ X, tiếp nối trọng trách lãnh đạo Giáo hội; xem xét, thông qua Hiến chương tu chỉnh, danh sách tấn phong giáo phẩm và các nội dung Phật sự quan trọng khác.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Phiên khai mạc Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031

Quan hệ gắn bó không thể tách rời giữa đạo pháp và dân tộc

Phát biểu chúc mừng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ: Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, đất nước ta phải đương đầu với muôn vàn khó khăn, thử thách, nhưng với ý chí, nghị lực, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã vượt qua tất cả và làm nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Trong thành tựu chung đó, có sự đóng góp xứng đáng của các tổ chức tôn giáo, chức sắc tôn giáo đã chung sức, đồng lòng trong sự phát triển của đất nước.

Với triết lý “Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác” và truyền thống “Hộ quốc, an dân,” Phật giáo đã được đông đảo người dân đón nhận và tin theo.

Hiện nay, Phật giáo là tôn giáo có số lượng tín đồ đông nhất nước ta, có nhiều ảnh hưởng tích cực trong đời sống xã hội, góp phần làm phong phú, sâu sắc thêm các giá trị văn hóa, đạo đức truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Với đường hướng hành đạo là “Đạo pháp-Dân tộc-Chủ nghĩa xã hội,” Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tiếp nối truyền thống, không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết các tôn giáo, khẳng định mối quan hệ gắn bó không thể tách rời giữa đạo pháp và dân tộc.

Giáo hội là tổ chức thành viên tin cậy của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, có nhiều đóng góp quan trọng trong xây dựng, củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực cùng các tầng lớp nhân dân xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, nhân dân có cuộc sống yên vui, hạnh phúc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao về những kết quả tốt đẹp, đóng góp quan trọng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và tăng ni, phật tử cả nước trong nhiệm kỳ vừa qua.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu rất quan tâm đến tôn giáo, tín ngưỡng. Về Phật giáo, Người nói: “Từ ngày nước ta trở nên Dân chủ cộng hòa, Hiến pháp ta tôn trọng tự do tín ngưỡng, thì Phật giáo cũng phát triển một cách toàn diện."

Người cũng nói: “Tôn chỉ mục đích của đạo Phật nhằm xây dựng cuộc đời thuần mỹ, chí thiện, bình đẳng, yên vui và no ấm.” Đây là một trong những quan điểm cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo và tự do tôn giáo, đoàn kết tôn giáo.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, ban hành nhiều chính sách, pháp luật nhằm đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân.

Ngày 23/4/2026, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã chính thức biểu quyết thông qua Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi) với 100% đại biểu có mặt tán thành. Đây là cơ sở pháp lý để tiếp tục thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và quyền tự do không tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân; thực hiện bình đẳng giữa các tôn giáo; đảm bảo sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật, đúng Hiến chương và điều lệ của các tôn giáo được Nhà nước công nhận; giữ gìn và phát huy phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của các tôn giáo cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, chăm lo đời sống của nhân dân, tạo điều kiện cho đồng bào có đạo, chức sắc các tôn giáo thực hiện tốt việc tu hành chân chính và làm tròn bổn phận của công dân đối với Tổ quốc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Phiên khai mạc Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031

Khẳng định vị thế của tổ chức Phật giáo duy nhất ở Việt Nam

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X là sự kiện trọng đại của Phật giáo Việt Nam, đánh dấu bước phát triển mới của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã lựa chọn chủ đề của Đại hội lần này là “Kỷ cương-Đổi mới-Hiệu lực-Hiệu quả,” đường hướng đề ra phù hợp với tình hình thế giới, khu vực và tình hình của đất nước trong giai đoạn phát triển mới với những chuyển biến mạnh mẽ về tổ chức bộ máy, phương thức quản lý, kinh tế-xã hội, khoa học công nghệ, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đại hội tập trung thảo luận, thống nhất ý chí và hành động của toàn thể Giáo hội để khắc phục những tồn tại, hạn chế, quyết tâm thực hiện thành công các mục tiêu trong nhiệm kỳ mới; xây dựng tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam trang nghiêm, vững mạnh, phát triển; suy tôn, suy cử các quý vị lãnh đạo trong Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự là những người tiêu biểu về đạo hạnh và năng lực; tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam, khẳng định vị thế của tổ chức Phật giáo duy nhất ở Việt Nam đại diện cho tăng, ni, Phật tử Việt Nam ở trong và ngoài nước.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục tập trung chỉ đạo, tập hợp đoàn kết tăng, ni, phật tử Việt Nam thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, góp phần tích cực vào đoàn kết, hòa hợp dân tộc và thiết thực bảo vệ hòa bình thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn các vị chức sắc và đồng bào các tôn giáo tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng cùng đất nước, sẵn sàng đấu tranh có hiệu quả, làm thất bại mọi âm mưu lợi dụng vấn đề tôn giáo nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, bước vào kỷ nguyên mới giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương và các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các địa phương thường xuyên quan tâm và thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với tôn giáo; hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để các tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng hoạt động tốt đời, đẹp đạo, với đường hướng hành đạo “Đạo pháp-Dân tộc-Chủ nghĩa xã hội.”

Tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao Huân chương Lao động Hạng nhất tặng Giáo hội Phật giáo Việt Nam; trao Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba tặng các tập thể, cá nhân thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Nhiệm kỳ qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam có nhiều nỗ lực, thực hiện thành công các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra. Hoạt động tôn giáo ổn định, tuân thủ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; nhanh chóng, linh hoạt, sáng tạo ổn định tổ chức Giáo hội phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Giáo hội cùng các tăng, ni đã tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước như: xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phòng chống ma túy, tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, ứng phó thiên tai, dịch bệnh; tích cực tham gia các hoạt động: y tế, giáo dục, dạy nghề, trợ giúp xã hội, an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo...

Nhiệm kỳ 2026-2031, Giáo hội Phật giáo Việt Nam xác định mục tiêu xây dựng Giáo hội đoàn kết, hòa hợp, kỷ cương, đổi mới và phát triển bền vững; trọng tâm trước hết là tiếp tục củng cố tổ chức, tăng cường kỷ cương, giữ gìn giới luật và đạo hạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị Giáo hội và trách nhiệm của người đứng đầu.

Giáo hội tiếp tục đổi mới phương thức hoằng pháp, đưa những giá trị từ bi, trí tuệ và tỉnh thức của đạo Phật vào đời sống; quan tâm giáo dục đạo đức, chăm sóc đời sống tinh thần, xây dựng gia đình hạnh phúc và cộng đồng nhân ái; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa Phật giáo Việt Nam; đẩy mạnh nghiên cứu Phật học, mở rộng hoạt động đối ngoại, nâng cao vị thế Phật giáo Việt Nam trên trường quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Huân chương Lao động cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu

Nguồn: Báo VietnamPlus



