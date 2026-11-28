Đường 2/4 phường Bắc Nha Trang (Khánh Hòa) gần Tháp bà Ponagar nước ngập đến đầu gối sau thời gian mưa to kéo dài (Ảnh: VŨ TÂN)

Ngày 28/11, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia ban hành công điện yêu cầu các bộ, ngành và địa phương từ Huế đến Khánh Hòa khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Từ tối 27/11 đến sáng 28/11, khu vực từ Huế đến Đắk Lắk đã có mưa lớn phổ biến từ 80-150mm. Riêng tỉnh Quảng Ngãi có mưa phổ biến từ 200-400mm, có nơi trên 500mm; tại Ba Cung lượng mưa đo được 509mm. Mực nước sông Vệ (Quảng Ngãi) đã lên trên báo động 3.

Dự báo từ sáng 28/11 đến sáng 30/11, khu vực thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Gia Lai tiếp tục có mưa từ 200-400mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Khu vực thành phố Huế, phía đông tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa từ 100-250mm, cục bộ trên 350mm.

Trước tình hình trên, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các địa phương tập trung triển khai Công điện số 76/CĐ-TTg ngày 26/11/2026 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp ứng phó.

Trong đó, các địa phương phải theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai; kịp thời thông tin đến chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh. Lực lượng xung kích cần khẩn trương kiểm tra, rà soát các khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp, nơi có nguy cơ ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất; chủ động di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn, nhất là tại những khu vực đã xảy ra mưa lớn.

Công điện cũng yêu cầu tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết và những nơi đã hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn. Đồng thời, bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện sẵn sàng khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông trên các trục chính và chống ngập tại đô thị, khu công nghiệp.

Các địa phương cần kiểm tra, triển khai biện pháp bảo đảm an toàn đối với hầm, lò khai thác khoáng sản, công trình đang thi công, hồ chứa và khu vực hạ du, đặc biệt là các hồ thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ đã tích đầy nước và hồ chứa xung yếu.

Đối với các hồ chứa thủy điện, thủy lợi, công điện yêu cầu chủ động vận hành điều tiết, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du theo quy định và Chỉ thị số 39/CT-TTg ngày 30/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ; bố trí lực lượng thường trực, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đồng thời yêu cầu tăng cường thông tin, tuyên truyền, phổ biến kỹ năng ứng phó mưa lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; các bộ, ngành chủ động phối hợp với địa phương triển khai nhiệm vụ theo chức năng được giao.

Các đơn vị tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia trước 16 giờ hằng ngày qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Nguồn: Báo Nhân Dân