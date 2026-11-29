Bà Kim lợi dụng sự ghen tị của Tư Mắm để mượn tay cô hãm hại Phú

Nhà bạc tỷ: Mẹ kế hãm hại con chồng

"Nhà bạc tỷ" đang được phát sóng lúc 19g30 thứ Hai, Ba, Tư trên HTV7. Phim tiếp tục kể về những bất công mà Phú phải đối diện trong quá trình học nghề bánh tráng tại lò của cha ruột.

Dù không làm sai, cô vẫn bị bà Kim - người vợ hiện tại của cha - nghi ngờ. Không chỉ lạnh nhạt với Phú, bà Kim còn bắt tay với Tư Mắm để hãm hại cô.

Bà Kim đã cố tình giao việc ủ gạo để làm bánh tráng cuốn cho Phú. Phú làm đúng những gì được hướng dẫn. Cô thậm chí còn liên tục chạy ra chạy vào để quan sát gạo.

Thế nhưng, Phú không thể ngờ rằng, Tư Mắm lại âm thầm giở trò với số gạo của mình. Cô càng không thể ngờ được, phía sau Tư Mắm lại chính là người vợ hiện tại của cha.

Khi bị Tư Mắm chất vấn năng lực khi khâu ủ bột gặp sự cố, Phú không thể giải thích rõ ràng được.

Khi cô chưa biết phải xử lý ra sao, thì bà Kim lại xuất hiện, gây áp lực cho cô. Phú bị kẹt giữa "mẹ kế" và "tình địch". May mắn là, ông Ninh đã xuất hiện kịp thời và tìm ra sự thật.

Tư Mắm bị ông Ninh đuổi việc

Bằng kinh nghiệm của bản thân, cộng với việc xâu chuỗi những chi tiết đáng ngờ, ông Ninh đã biết được chân tướng.

Lúc này, ông Ninh hoàn toàn đứng về phía con gái mình. Ông thẳng tay đuổi việc Tư Mắm, tranh cãi với vợ để bảo vệ con.

Nhà bạc tỷ: Phú chọn bao dung vì cô thương cha mình

Đáng chú ý, Phú không chọn cách tranh cãi hay trả đũa.

Cô chịu đựng những lời trách móc, tập trung vào việc học nghề và cố gắng giải quyết mọi chuyện. Thậm chí, khi ông Ninh nổi giận, đuổi Tư Mắm và bà Kim khỏi xưởng, Phú còn đứng ra xin cha bình tĩnh, tìm cách gỡ thể diện cho cả hai.

Phú ra sức thuyết phục ông Ninh để Tư Mắm được quay trở lại làm việc

Bởi với Phú, bà Kim là người vợ hiện tại của ba, là người gắn bó cùng ông suốt những năm tháng qua. Tư Mắm cũng là một người giỏi việc với nhiều năm kinh nghiệm tại lò. Và Phú chỉ là một người đến để học việc rồi đi. Cô không muốn vì mình mà ảnh hưởng tới cuộc sống yên ổn của cha.

Sự bao dung của Phú không đồng nghĩa với việc cô không biết mình bị đối xử bất công. Thay vào đó, cô cho thấy lòng tốt và sự tử tế sẽ luôn hiện diện nếu ta chọn nó, ngay cả khi bản thân đang chịu tổn thương. Đây cũng là điểm khiến nhân vật trở nên đáng quý.

"Nhà bạc tỷ" - 19g30 thứ Hai, Ba, Tư hàng tuần trên HTV7.



