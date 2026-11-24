Phú về Củ Chi để học cha ruột cách làm bánh tráng

Nhà bạc tỷ: Phú bị mẹ kế nghi ngờ, tìm cách ngăn cản

Trong những diễn biến mới của "Nhà bạc tỷ", Phú quyết định về Củ Chi sống cùng cha ruột một thời gian. Cô muốn học nghề làm bánh tráng gia truyền để tìm hướng đi mới cho bản thân.

Ông Ninh, cha ruột của Phú, rất vui khi con gái chủ động tìm về. Sau nhiều năm xa cách, ông cũng mong có cơ hội bù đắp cho con. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Phú lại khiến bà Kim, vợ hiện tại của ông, khó chịu.

Sự xuất hiện của Phú khiến bà Kim dè chừng, Tư Mắm khó chịu

Vốn không ưa những người liên quan đến vợ cũ của chồng, bà Kim luôn nhìn Phú bằng ánh mắt nghi ngờ. Bà cho rằng cô đang lợi dụng tình cha con để tìm kiếm lợi ích vật chất. Đặc biệt, khi nghe lén chuyện ông Ninh muốn bù đắp cho Phú, bà Kim càng thêm lo lắng. Bà sợ con riêng của chồng sẽ tranh giành cơ nghiệp vốn dành cho con mình.

Phú trở thành cái gai trong mắt mẹ kế và Tư Mắm

Dù vậy, bà Kim không dám công khai phản đối vì tính khí nóng nảy của ông Ninh. Thay vào đó, bà ngoài mặt tỏ ra niềm nở nhưng âm thầm tìm cách đề phòng Phú. Biết chồng gây dựng cơ nghiệp từ nghề bánh tráng, bà Kim càng không muốn Phú nắm được bí quyết. Vì thế, bà yêu cầu Tư Mắm phải cảnh giác và không truyền hết nghề cho cô.

Nhà bạc tỷ: Học nghề bánh tráng, Phú vô tình vướng vào chuyện tình cảm

Giang nhiệt tình hướng dẫn Phú cách làm bánh tráng

Theo chân Phú trong hành trình học nghề, người xem tìm hiểu câu chuyện về làng bánh tráng Phú Hòa Đông.

Thông qua những trải nghiệm của Phú, bộ phim giới thiệu nét đẹp và khó khăn của nghề làm bánh tráng truyền thống. Đặc biệt, cô nhận được sự hướng dẫn nhiệt tình từ Giang, nhân công chủ lực tại lò bánh của ông Ninh.

Phát hiện ánh mắt bất thường Giang dành cho Phú, Tư Mắm nảy sinh lòng ganh ghét

Ngay lần đầu gặp gỡ, Giang đã có thiện cảm với Phú. Anh thường xuyên quan tâm, giúp đỡ cô trong quá trình học nghề.

Tuy nhiên, sự gần gũi ấy lại khiến Tư Mắm nảy sinh lòng đố kỵ. Vốn thầm thương Giang, Tư Mắm không thể chịu được cảnh người mình thích ngày càng quan tâm Phú. Từ chỗ khó chịu, Tư Mắm dần chuyển sang thù ghét và quyết tìm cách dạy Phú một bài học.

Bà Kim và Tư Mắm bắt tay nhau hãm hại Phú

Phú lâm vào cảnh khó khăn khi bà Kim và Tư Mắm bắt tay với nhau. Dù Phú chỉ mới học nghề, bà Kim vẫn giao việc để cô tự tay ủ bột làm bánh.

Sau đó, bà Kim ngấm ngầm cho phép Tư Mắm giở trò với số bột nọ. Bà Kim muốn nắm thóp Phú, còn Tư Mắm luôn sẵn lòng hãm hại cô. Liệu Phú có thể vượt qua những trở ngại để học được nghề bánh tráng gia truyền?

Nhà bạc tỷ - 19g30 thứ Hai, Ba, Tư hàng tuần trên kênh HTV7.