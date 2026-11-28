Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, ảnh radar thời tiết ghi nhận mây dông phát triển tại khu vực phía Bắc TP. Hồ Chí Minh, gồm địa bàn Bình Dương cũ, Hóc Môn, Củ Chi cũ và khu vực trung tâm. Đáng chú ý, các vùng mây dông từ phía Đồng Nai đang di chuyển theo hướng Đông sang Tây, tiến về Thành phố.

Mưa xuất hiện tại khu vực trung tâm TP. Hồ Chí Minh vào chiều 28/11

Dự báo trong 2 giờ tới, mưa sẽ xuất hiện tại nhiều nơi ở phía Bắc thành phố, Hóc Môn, Củ Chi cũ và khu vực trung tâm. Một số nơi có khả năng xảy ra mưa vừa đến mưa to. Trong khi đó, khu vực phía Nam thành phố, gồm Cần Giờ cũ và vùng lân cận, chủ yếu có mưa rào và dông rải rác.

Nguyên nhân gây mưa dông là do rãnh áp thấp kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, ảnh hưởng đến thời tiết Nam Bộ và TP. Hồ Chí Minh.

Lượng mưa phổ biến trong đợt này từ 5-20 mm, có nơi trên 30 mm. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh cấp 5-7. Mưa lớn cục bộ cũng có nguy cơ gây ngập úng tại một số khu vực trũng thấp.