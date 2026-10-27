CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Đời sống

Chiều nay 27/10, triều cường tại TP. Hồ Chí Minh tiếp tục vượt mức báo động 3

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia
Theo dõi HTV trên Google News

(HTV) - Triều cường tại TP. Hồ Chí Minh tiếp tục vượt báo động 3, có nguy cơ gây ngập một số nơi trũng thấp ven sông vào chiều 27/10. Miền Trung có mưa lớn kéo dài đến hết đêm 29-10, cục bộ trên 300mm.

Sáng 27/10, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia dự báo, tại Nam bộ và TP. Hồ Chí Minh hôm nay, trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Tại TP. Hồ Chí Minh, nhiệt độ thấp nhất 25 - 27 độ C, cao nhất 32 - 34 độ C.

Từ ngày 28/10, mưa gia tăng, phạm vi mưa chiếm khoảng một nửa diện tích Nam bộ.

Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ tiếp tục cảnh báo nguy cơ ngập do triều cường tại một số khu vực ở TP. Hồ Chí Minh vào chiều nay khi đỉnh triều trên sông Sài Gòn tiếp tục lên. Mực nước lớn tại các trạm Phú An, Nhà Bè và Thủ Dầu Một đều vượt mức báo động 3 (1,6m).

Chiều 27/10, mực nước tại trạm Phú An có thể đạt 1,71m lúc 18 giờ, trạm Nhà Bè đạt 1,75m lúc 17 giờ và trạm Thủ Dầu Một đạt 1,86m lúc 19 giờ. Từ ngày 28/10, đỉnh triều thấp hơn nhưng vẫn trên báo động 3.

Sáng nay, 27/10, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cũng cảnh báo, từ chiều tối 27/10 đến hết đêm 29/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng sẽ có mưa vừa, mưa to. Cục bộ có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 300mm (dự báo trước đó là 250mm).

Từ chiều tối 27/10 đến đêm 28/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng có mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn, trên 100mm trong 3 giờ.

Trong ngày và đêm 29/10, khu vực này tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông nhưng cường độ giảm so với ngày 27 và 28/10. Lượng mưa phổ biến 20 - 50mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Trước đó, đêm 26/10 và sáng sớm nay 27/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk đã có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa đo tại các tại trạm: Phúc Trạch (Quảng Trị) đạt 53,4mm, Đề Gi (Gia Lai) đạt 39,1mm…

Hôm nay, tại Hà Nội, trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 25 độ C, cao nhất 30 - 32 độ C. Chiều nay, Hà Nội có gió Đông Bắc cấp 2-3. Thời tiết dịu mát hơn sau nhiều ngày nóng.

Tin liên quan

Chị cả và những cô bé mồ côi | Mái ấm gia đình Việt

Chị cả và những cô bé mồ côi | Mái ấm gia đình Việt

"Mái ấm gia đình Việt" tập 34 kể câu chuyện của Huỳnh Thị Mai, cô bé sớm mất cả cha lẫn mẹ và trở thành chỗ dựa cho hai em gái. Dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, em vẫn nỗ lực học tập và nuôi ước mơ trở thành giáo viên.

Ngày 26/10, quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số lên 842

Ngày 26/10, quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số lên 842

(HTV) - Ngày 26/10, các lực lượng tiếp tục phát hiện, quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, trong đó có 1 bộ hài cốt có di vật kèm theo, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy từ ngày 23/6 đến nay lên 842.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Tình trường “đếm bằng ngón chân”, cô gái chốt kèo với chàng thợ xe phân khối lớn | Bạn muốn hẹn hò

Tình trường “đếm bằng ngón chân”, cô gái chốt kèo với chàng thợ xe phân khối lớn | Bạn muốn hẹn hò

Show nổi bật 11:05 26/10/2026

(HTV) - Tình trường có thể “đếm bằng cả ngón chân”, Thanh Thanh vẫn giữ quan niệm yêu ai cũng xem như mối tình đầu. Sự hài hước, thẳng thắn của cô gái tạo nên màn mai mối thú vị, trước khi cả hai cùng bấm nút, chính thức chốt kèo tại Bạn muốn hẹn hò.

Nặng lòng với đàn ngựa giữa những đổi thay của nghề | Người chung quanh ta

Nặng lòng với đàn ngựa giữa những đổi thay của nghề | Người chung quanh ta

Show nổi bật 15:35 26/10/2026

(HTV) - Hoạt động đua ngựa dần thu hẹp khiến công việc gắn bó từ thuở nhỏ của anh Lê Tiến Tông trải qua nhiều khó khăn. Thế nhưng, tại Saigon Farm Horse ở phường Chánh Hưng, TP. Hồ Chí Minh, anh vẫn bền bỉ chăm sóc đàn ngựa và tìm cách duy trì nghề.

Chùa Bồ Đề tổ chức Đại lễ Dâng y Kathina năm 2026

Chùa Bồ Đề tổ chức Đại lễ Dâng y Kathina năm 2026

Văn hóa - Giải trí 12:34 26/10/2026

(HTV) - Đại lễ Dâng y Kathina Phật lịch 2570 – Dương lịch 2026 tại Chùa Bồ Đề, phường Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh, thu hút đông đảo chư Tăng, Phật tử tham dự, góp phần lan tỏa tinh thần từ bi, sẻ chia và gắn kết cộng đồng.

Houthi lại tấn công quy mô lớn vào Ả-rập Xê-út

Houthi lại tấn công quy mô lớn vào Ả-rập Xê-út

Thế giới 17:52 26/10/2026

(HTV) - Houthi tuyên bố phóng hàng chục tên lửa đạn đạo vào ba mục tiêu tại Ả-rập Xê-út ngày 25/10, trong đó có sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh.

Xem thêm