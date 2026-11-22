Sao nhập ngũ: Từ lúng túng sơ chế hải sản tươi đến sự ăn ý trong gian bếp đảo xa

Trong tập 15 Sao nhập ngũ 2026, các chiến sĩ mới nhận nhiệm vụ nấu ăn phục vụ đơn vị trên đảo, ai cũng nhanh chóng bắt tay vào việc với tinh thần hào hứng. Khác với nhịp nấu nướng thường ngày, gian bếp trên đảo đòi hỏi sự linh hoạt khi phối hợp giữa thực phẩm dự trữ, đồ hộp và hải sản tươi mới đánh bắt.

Châu Bùi và Quốc Trường phụ trách khâu sơ chế (Ảnh: Viettel Media)

Ở khu vực sơ chế, Châu Bùi lần đầu làm quen với mực sống và được hướng dẫn cách làm sạch, khứa miếng sao cho đẹp mắt và dễ ngấm gia vị. Quốc Trường dù từng nhận mình ít khi đứng bếp nhưng vẫn lăn xả từ khâu sơ chế nguyên liệu đến chiên rán, vừa làm vừa pha trò giúp không khí xung quanh luôn rôm rả.

Tiếng cười rộn rã bên chảo nóng và tinh thần đồng đội gắn kết trong Sao nhập ngũ

Không khí khu bếp càng thêm sôi động khi mỗi người đảm nhận một phần việc: người nhặt rau, người xử lý đậu hũ, người nấu canh chua hay chế biến các món chiên xào nóng hổi. Những màn "cảnh giác" dầu bắn, những lần nêm nếm điều chỉnh độ chua ngọt, mặn nhạt cho hợp khẩu vị đông người tạo nên bức tranh sinh hoạt quân ngũ gần gũi và sống động.

Qua từng công đoạn chuẩn bị bữa ăn chung, dàn nghệ sĩ không chỉ rèn thêm sự khéo léo và tinh thần phối hợp, mà còn thấu hiểu hơn sự vất vả của công tác hậu cần nơi đảo xa (Ảnh: Viettel Media)

Mâm cơm nóng hổi hoàn thành nhờ sự chung sức của cả nhóm chính là nguồn năng lượng giản dị tiếp sức cho các chiến sĩ mới trong chặng hành trình tại Trường Sa.

Sao Nhập Ngũ 2026 được phát sóng vào 21 giờ thứ Năm hàng tuần trên kênh HTV7. Kính mời quý khán giả đón xem tại link: https://www.youtube.com/watch?v=w0SlOOCfi3c&t=4s