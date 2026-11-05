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Đời sống

Cháy ở khu nhà học tạm của Trường THCS Kim Liên, Hà Nội

MC ZI A.I. TỔNG HỢP
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Vụ cháy xảy ra tại dãy nhà học tạm của Trường THCS Kim Liên, Hà Nội, rất may toàn bộ học sinh đã kịp thời sơ tán ra ngoài an toàn.

Cháy ở khu nhà học tạm của Trường THCS Kim Liên, Hà Nội- Ảnh 1.

Vụ cháy xảy ra gần Trường Tiểu học Kim Liên, Hà Nội (Nguồn: Người dân cung cấp)

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 12 giờ ngày 5/11, đám cháy bùng phát tại khu nhà học tạm của học sinh Trường THCS Kim Liên, nằm đối diện Trường Tiểu học Kim Liên. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, các em học sinh đang chuẩn bị vào học.

Phát hiện đám cháy, nhà trường đã nhanh chóng tổ chức đưa học sinh ra khỏi khu vực nguy hiểm. Nhờ đó, toàn bộ học sinh được sơ tán kịp thời, bảo đảm an toàn.

Tại hiện trường, ngọn lửa bùng phát dữ dội, cột khói đen lớn bốc cao, có thể quan sát từ khu vực xung quanh. Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã nhanh chóng có mặt, triển khai phương tiện và lực lượng để khống chế đám cháy.

Cháy ở khu nhà học tạm của Trường THCS Kim Liên, Hà Nội- Ảnh 2.
Cháy ở khu nhà học tạm của Trường THCS Kim Liên, Hà Nội- Ảnh 3.

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ chữa cháy, cứu nạn cứu hộ (Nguồn: Tô Thế)

Ghi nhận tại hiện trường, hơn 11 xe cứu hoả cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ, 2 xe chỉ huy chữa cháy.

Theo chị Vy - nhân viên văn phòng ở toà nhà bên cạnh, khi nhân viên công ty đang ăn cơm thì nhìn ra cửa sổ nhà ăn thấy khói bốc lên, sau đó toàn thể nhân viên trong toà nhà được gọi chạy xuống đường.

Được biết, Trường THCS Kim Liên hiện đang trong quá trình xây dựng, cải tạo lại cơ sở vật chất nên toàn bộ học sinh được bố trí học tạm tại khu nhà nói trên.

Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương xử lý hiện trường, thống kê thiệt hại và xác minh nguyên nhân vụ cháy.

Nguồn: Báo Lao động

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