Chạy bằng trái tim, lan tỏa hy vọng đến trẻ em cần hỗ trợ y tế | FV Run 2026

Kết nối cộng đồng qua từng bước chạy

Mang thông điệp “Chạy bằng trái tim – Chạy vì hy vọng”, FV Run 2026 hướng đến cộng đồng yêu thể thao, các gia đình và những người mong muốn đóng góp cho các hoạt động hỗ trợ y tế dành cho trẻ em. Với hơn 3.300 vận động viên đăng ký, mùa giải đầu tiên ghi nhận sự hưởng ứng của cộng đồng đối với mô hình kết hợp giữa rèn luyện sức khỏe và sẻ chia vì những hoàn cảnh cần giúp đỡ.

Bác sĩ Jean-Marcel Guillon đại diện Bệnh viện FV trao tặng 1 tỷ đồng cho Quỹ Từ thiện Nâng Bước Tuổi Thơ

Tại lễ khai mạc, bác sĩ Jean-Marcel Guillon đại diện Bệnh viện FV trao tặng 1 tỷ đồng cho Quỹ Từ thiện Nâng Bước Tuổi Thơ. Khoản đóng góp là một trong những hoạt động cụ thể hóa thông điệp của giải chạy, đưa tinh thần tương thân tương ái thành hành động thiết thực.

Thông qua sự kiện, mỗi bước chạy không chỉ là hành trình chinh phục thử thách cá nhân mà còn góp phần lan tỏa sự quan tâm đến những trẻ em cần được hỗ trợ điều trị. Đây cũng là dịp để các gia đình cùng tham gia hoạt động thể chất, đồng thời nuôi dưỡng tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.

Bốn cự ly, chung một hành trình vì hy vọng

Ngày chạy chính thức của FV Run 2026 diễn ra vào sáng 1/11 tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng, với bốn cự ly gồm Family Run 3 km, 5 km, 10 km và bán marathon. Các lựa chọn đa dạng tạo điều kiện để nhiều nhóm người tham gia, từ gia đình đến những người yêu thích chạy bộ, cùng góp mặt trong sự kiện.

FV Run 2026 khai mạc tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng với hơn 3.300 vận động viên đăng ký tham gia

Với Bệnh viện FV và Quỹ Từ thiện Nâng Bước Tuổi Thơ, FV Run được kỳ vọng trở thành hoạt động kết nối lâu dài giữa thể thao và thiện nguyện. Qua từng mùa giải, tinh thần sống khỏe có thể tiếp tục song hành với những đóng góp thiết thực, mở rộng sự chung tay của cộng đồng dành cho trẻ em cần được giúp đỡ.

Xem đầy đủ tại link: https://youtu.be/ZUerpG1lN7Y?si=-VtVzeIjme9wNtjh